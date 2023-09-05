دبلوماسي جزائري: الانقسام في ليبيا غير موجود بالنيجر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أكد سفير الجزائر لدى إيطاليا عبدالكريم طواهرية الذي تقود بلاده وساطة بين «الانقلابيين» في نيامي ومجموعة دول غرب أفريقيا، أن «الأزمة في دولة النيجر تختلف كثيرًا عن الأزمة في ليبيا».

مقارنة بين حالتي النيجر وليبيا

وفي مقارنة بين حالتي النيجر وليبيا، قال طواهرية إنه في ليبيا «نشهد بالفعل وجود أطراف رئيسية، خاصة في شرق البلاد وغربها، في طرابلس وبنغازي». لكن في النيجر لا يوجد مثل هذا الانقسام، وفق تصريح إلى وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء اليوم الثلاثاء.

واعتبر الدبلوماسي الجزائري أن «النيجر هي من أولى الدول في المنطقة التي عادت إلى العملية الديمقراطية.. النيجر لديها بالفعل تجربة الديمقراطية»، متأسفًا لما حدث أخيرًا في نيامي، مضيفا «يبدو أن السكان لم يكونوا راضين عن الوضع وكان عليهم مواجهة ظروف معيشية صعبة للغاية».

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وأردف يقول: «من الممكن أن يكون من هم في السلطة، خوفًا من انفجار السخط داخل البلاد، قد ارتأوا أنه من الضروري خلع الرئيس محمد بازوم وتولي السلطة في انتظار تطبيق نظام آخر للحكم، لكن لا يوجد أي مبرر للاستيلاء على السلطة بالقوة».

مبادرة الجزائر لحل الأزمة في النيجر

وأطلقت الجزائر الأسبوع الماضي مبادرة مفتوحة أمام مساهمات المجتمع الدولي، لتجنب التدخل العسكري من قبل البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» ضد المجلس العسكري الحاكم في النيجر.

وتنص المبادرة الجزائرية المتوافقة مع قرارات الاتحاد الأفريقي ضد التغييرات غير الدستورية، على فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، وهي الفترة اللازمة لجمع الأطراف النيجيرية حول طاولة المفاوضات والتوصل إلى استفتاء أو انتخابات، لكن طالب الانقلابيون بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.