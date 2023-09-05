شاهد في «اقتصاد بلس»: القيب يعلن القضاء على ظاهرة بيع الشهادات في ليبيا للأبد

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على تصريحات وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، التي شدد خلالها على تمكن الوزارة من القضاء على ظاهرة بيع الشهادات في ليبيا للأبد، بعد استمرارها لأكثر من خمسين عامًا.

الدبيبة: نسعى لدمج المرأة الليبية في الكادر الوظيفي الرفيع

وأشار البرنامج إلى تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة دعم حكومته للمرأة الليبية في الكادر الوظيفي الرفيع، وذلك خلال كلمة ألقاها في «منتدى عضوات المجالس البلدية» الذي نظمته وزارة الحكم المحلي، أمس الإثنين.

ليبيا أكبر مستورد للرخام والجرانيت المصري

كما لفت البرنامج إلى بيانات صادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء، والتي تشير إلى احتلال ليبيا صدارة الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري بقيمة تجاوزت 103 ملايين دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة بـ44.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي 2022، بارتفاع قدره 131%.

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