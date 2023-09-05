باتيلي يشدد للدبيبة على أهمية إجراء الانتخابات تحت إشراف حكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي خلال لقائه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، أهمية إجراء الانتخابات الليبية تحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية.

جاء ذلك خلال لقاء الطرفين في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، اليوم الثلاثاء، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال باتيلي، في تغريدة عبر حسابه على موقع «إكس»، إن لقاءه اليوم الدبيبة يأتي في إطار مشاوراته المستمرة مع القادة السياسيين في ليبيا لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الراهن.

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وأضاف أن نقاشاتهما ركزت على التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، والحاجة الملحة لاستكمال الإطار القانوني للانتخابات وإيجاد اتفاق سياسي شامل لكل القضايا الخلافية.

باتيلي يشدد على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين

وتابع المبعوث الأممي: «شددت على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار انتخابات سلمية، وتحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية».

وخلال الأيام الماضية عقد باتيلي سلسلة لقاءات مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، إضافة إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتناولت جميعها سبل دعم جهود تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق الانتخابي.