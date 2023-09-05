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الكوني: ليبيا تدعم الشرعية في النيجر ممثلة في الرئيس محمد بازوم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 06:58 مساء
الكوني: ليبيا تدعم الشرعية في النيجر ممثلة في الرئيس محمد بازوم
عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني. (أرشيفية: المجلس الرئاسي)
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أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن ليبيا تدعم الشرعية في النيجر ممثلة في الرئيس محمد بازوم، داعيًا المجتمع الدولي إلى المساهمة بشكل فعال في استقرارها وإبعاد شبح القلاقل عنها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر الفيديو، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال «جلسة العمل رفيعة المستوى»، حول مبادرة «صحراء واحدة» المنعقدة في تونس بين خبراء من ليبيا والاتحاد الأوروبي، لرسم خارطة طريق لاستراتيچيات المبادرة «برعاية الرئاسة الليبية ورئاسة الاتحاد الأوربي»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

تحرك ليبيا منذ اندلاع الأزمة في النيجر
وأكد الكوني في كلمته ضرورة استقرار الوضع بمنطقة الصحراء الكبرى، محذرًا من أن «أي اشتعال سلبي فيها سيؤثر على دول المنطقة»، بينما «أي تحرك إيجابي سيُسهم في الاستقرار» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشار إلى تحرك ليبيا منذ اندلاع الأزمة في النيجر، نحو تشاد وأبوجا والتواصل مع كل الأطراف من أجل إيجاد حلول سلمية ناجعة، مذكرًا بتأكيده على ذلك عبر مختلف لقاءاته الرئاسية خلال قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا أخيرًا، وتناوله مع عدد من القادة والرؤساء والدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي تداعيات الوضع في النيجر على كامل المنطقة.

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كما ذكَّر الكوني بتحذيراته الاستباقية ومطالبته بضرورة دعم النيجر التي تتوسط الدول المشتعلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى المساهمة «بشكل فعال في استقرارها، وإبعاد شبح القلاقل عنها بكل ما قد يترتب على ذلك من تداعيات كارثية على دول المنطقة».

ليبيا تتخوف من دخول النيجر في حرب
وأوضح الكوني في هذا الصدد أن «ليبيا، مثل سائر دول العالم، تدعم الشرعية والخيار الديمقراطي للشعب في النيجر، الذي اختاره عبر صناديق الاقتراع ممثلًا في الرئيس محمد بازوم. فهو من يمثل بالنسبة لنا السلطة الحاكمة في النيجر»، منبهًا إلى أن «ليبيا تتخوف من دخول النيجر في حرب ينفلت الوضع الأمني فيها ويزداد تأثيره السلبي على دول المنطقة وخاصة ليبيا».

وتحدث عضو المجلس الرئاسي عن طبيعة التركيبة السكانية في النيجر، مبينًا أن «بها مجموعة من الأعراق ولديها امتداد في دول الجوار سواء الهاوسا، أو الطوارق، أو العرب، أو التبو والتي من شأنها أن تلعب دورًا إيجابيًا في إيجاد مخارج سلمية للأزمة».

وشدد الكوني في هذا الصدد بالقول «علينا ألا نجعل النيجر منطقة مشتعلة، ولا بُد من الاستمرار في التواصل السلمي والحوار مع جميع الأطراف بالداخل ودول الجوار لاحتواء الأزمة».

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