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المنفي يدعو لإجراءات مناخية عاجلةوتوافقية لرفع الظلم التاريخي عن أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 06:07 مساء
المنفي يدعو لإجراءات مناخية عاجلةوتوافقية لرفع الظلم التاريخي عن أفريقيا
المنفي خلال مشاركته في قمة المناخ الأفريقية في نيروبي، 5 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال كلمة ألقاها أمام القمة الأفريقية الأولى للمناخ، اليوم الثلاثاء، ضرورة إطلاق مبادرات مناخية توافقية تتجاوز المصالح الفردية للبلدان الصناعية الكبرى، داعيًا إلى تبني إجراءات عاجلة وفورية لسد الفجوة بين بلدان الشمال والجنوب، ورفع الظلم التاريخي عن القارة السمراء.

وأكد المنفى، خلال فعاليات ثاني أيام القمة المخصص لرؤساء الدول والحكومات، تحت عنوان «نحو نمو أخضر وحلول مناخية لأفريقيا والعالم» تمسُّك ليبيا بموقفها الداعي لرؤية شاملة «أكثر عدلًا» تقوم على سد الفجوة بين بلدان الشمال والجنوب وانتقال أفريقيا من الخانة الأضعف الى خانة الشريك.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية حشد الجهود لمواجهة مخاطر المناخ وتحويل التحديات التي يواجهها العالم إلى فرص تتجاوز الخطوط الفاصلة بين أفريقيا والبلدان الصناعية الكبرى لرسم ملاحم مرحلة جديدة تقوم على مبدأ الشراكة، داعيًا إلى إجراءات عاجلة للحد من الأضرار المناخية، وتبني حلول للانتقال.
المنفي: أفريقيا يمكنها تقديم حلول مستدامة لمخاطر المناخ
وأكد المنفي أن القارة السمراء يمكنها تقديم حلول مستدامة وحقيقية للمخاطر المناخ بدءًا من معالجة انبعاث الكربون إلى النمو الأخضر ثم وصولًا إلى التحول والاستدامة في مسار الطاقة النظيفة حال جرى سد الفجوتين التمويلية والتقنية التي تعانيها القارة، مطالبًا بتبني مبادرات مناخية توافقية تتجاوز المصالح الفردية للبلدان الصناعية الكبرى.
 القمة تعكس الفرص والتحديات أمام أفريقيا
وعكست كلمات القادة الأفارقة خلال القمة الفرص والتحديات التي تواجه أفريقيا التي تحتضن 17 دولة من أصل 20 دولة هي الأكثر تأثرًا بمخاطر المناخ.
وأعلن المبعوث الأميركي لشؤون المناخ، جون كيري، التزام واشنطن بـ3 مليارات دولار لدعم العمل المناخي في البلدان النامية بما في ذلك الأفريقية.
وقال ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، في القمة إن بلاده تخطط لاستثمار 4 مليارات و500 مليون دولار في «إمكانات الطاقة النظيفة» في أفريقيا.
أفريقيا تقف في الخطوط الأمامية للمخاطر وفرص أمام القارة
وتقف أفريقيا على الخطوط الأمامية من الأزمة العالمية المتفاقمة وتتكبد أخطاء البلدان الكبرى من ناتجها المحلي التي تلهمه المخاطر، وسط استجابة تقوض آثار الاحترار بين فيضانات وتصحر وجفاف الأمن الغذائي للقارة بل والعالم نظرًا لتدهور الأراضي الزراعية في القارة التي تحوز 60% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.

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ليبيا ومخاطر المناخ
وفي أغسطس الماضي نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بحثًا بعنوان «تغيُّر المناخ يهدد التنمية الاقتصادية والاستدامة في ليبيا»، حذر فيه من خطورة التغافل عن الخطر المناخي الذي يواجه البلاد.
وقال البحث إن ليبيا إحدى أكثر دول العالم جفافًا، حيث الطلب على المياه أكبر بكثير من إمداداتها المتجددة، كما أن الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة وكذلك ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة حدوث الظواهر المناخية المتطرفة تثير المخاوف، وسط تهديدات بنفاد موارد المياه وغرق المجتمعات الساحلية وتراجع الإنتاج الزراعي، بنحو يهدد الأمن الغذائي، وذلك إضافة لتأثر النهر الصناعي.
أعمال القمة تستمر حتى الغد
وأمس الإثنين، وصل المنفي نيروبي لحضور أعمال القمة التي انطلقت تحت عنوان «تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم»، وتستمر حتى الغد الأربعاء.
وتهدف قمة المناخ الأفريقية إلى جعل القارة قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة والدعوة إلى تخصيص مساعدات مالية دولية لها للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لديها.

المنفي خلال مشاركته في قمة المناخ الأفريقية في نيروبي، 5 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
المنفي خلال مشاركته في قمة المناخ الأفريقية في نيروبي، 5 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
جانب من الحضور في القمة، 5 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
جانب من الحضور في القمة، 5 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
أنطونيو غوتيريس خلال إلقائه كلمة في القمة، 5 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
أنطونيو غوتيريس خلال إلقائه كلمة في القمة، 5 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي خلال إلقائه كلمة في القمة، 5 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي خلال إلقائه كلمة في القمة، 5 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
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