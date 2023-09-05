بوتين وإردوغان يتوافقان على ضرورة عدم السماح بانهيار التسوية الشاملة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توافقت تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، بشأن التزام البلدين بضرورة التوصل إلى «تسوية شاملة في ليبيا، وتجنيب البلاد الانهيار».

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع إردوغان في مدينة سوتشي الروسية، مساء الإثنين: «عند تبادل وجهات النظر حول الوضع في ليبيا، أكدنا التزامنا بالتسوية الشاملة للأزمة المستمرة منذ سنوات في هذا البلد»، داعيًا إلى تكثيف المفاوضات السياسية، والبحث عن حلول وسط، ومحاولة تجنب تفجر أعمال العنف، ومنع انهيار ليبيا، حسب ما نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية.

إردوغان: لا بد من التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا

من جهته، قال الرئيس التركي: «ناقشت مع بوتين الوضع في القوقاز وليبيا وأفريقيا، وأنقرة مستعدة للوساطة بشأن أوكرانيا». وأوضح: «أكدنا ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا، وعدم السماح بانهيارها».

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وأضاف إردوغان: «أكررها دومًا، لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام، ويجب العمل على إنهاء الحروب والخلافات في المنطقة، وتأسيس سلام عالمي، لأنه لا منتصر في الحروب». وتابع: «التقارب الروسي - التركي يسهم في إيجاد الحلول لعدد كبير من التحديات».

يعد هذا أول اجتماع بين بوتين وإردوغان منذ إعادة انتخاب الأخير رئيسًا لتركيا بولاية ثالثة في مايو الماضي والذي يقوم بدور الوسيط في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ويسعى لإقناع موسكو بالعودة لمشاركتها في الاتفاق الذي جرى إبرامه العام الماضي، والذي أسفر عن إقامة ممرات لتصدير عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب والأسمدة، على الرغم من الحصار البحري الروسي لأوكرانيا.