«الصحة» تكشف سبب حالات التسمم في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» السبب وراء حالات التسمم في بلدية الخمس، بعد تناول وجبات في إحدى صالات الأفراح.

وأظهرت تحاليل وحدة الأحياء الدقيقة بقسم المختبرات الطبية في مستشفى الخمس التعليمي وجود بكتيريا «السلمونيلا» في عينات براز المصابين، حسب بيان الوزارة علىص فحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

112 حالة تسمم

وعلى مدي يومين، استقبل مستشفى الخمس التعليمي 112 حالة من نساء وأطفال ورجال، 59 منهم دخلوا أقسام الإيواء، ومن بينهم 17 طفلا.

ودعت وزارة الصحة إلى اتباع القواعد الصحية لسلامة الغذاء خلال إعداد الوجبات وتخزينها، واختيار الأطعمة المطهية جيدا والالتزام بالنظافة الشخصية بصفة عامة وعلى الخصوص غسل الأيدي جيداً قبل الأكل.

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وشددت على اتباع أهم قواعد السلامة الغذائية، وهو طهو الطعام بقدر الاستهلاك اليومي، أما طهي الأطعمة خلال اليوم لتقديمها في اليوم التالي في الحفلات والمناسبات مثلاً، «فهي ممارسة لا ينصح بها» إذ أن الكثيرين لا يولون أهمية كبيرة لعملية التخزين الصحيح للأطعمة المطهية، فعند تخزين الأطعمة في الثلاجة لابد من مراعاة وضع الأطعمة في الرفوف العليا ووضع الأطعمة النيئة في الرفوف السفلى لتفادي انتقال أي عدوى أو ميكروبات.

التسمم الغذائي

ويعد التسمم الغذائي حالة مرضية حادة يسببها انتقال بكتيريا أو فيروسات أو جراثيم للجسم عن طريق تناول مواد غذائية ملوثة أو فاسدة.

وترجع الإصابة بالتسمم الغذائي إلى أكثر من 250 مرضا مختلفا، ومن بين أكثر هذه الأمراض شيوعًا حالات العدوى التي تتسبب بها أنواع مختلفة من البكتيريا مثل بكتيريا العطيفة والسالمونيلا، وبكتيريا الشيغيلا وبكتيريا الإشريكية القولونية المعروفة بـ«إيكولاي» وبكتيريا اللستيريا، و فيروسات النوروفيروس، وبكتيريا البوتولينوس.

وتنتقل بكتيريا السالمونيلا عن طريق الأغذية الملوثة ببراز الإنسان أو الحيوان وتنتشر إلى الغذاء عن طريق الأيدي أو الأدوات الملوثة أثناء عمليات الإعداد والتحضير والتداول لهذه الأغذية.