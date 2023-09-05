  • Alwasat News
Atwasat

أمطار على البريقة والجبل الأخضر (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 11:42 صباحا
أمطار على البريقة والجبل الأخضر (فيديو)
هطول أمطار في البريقة، 5 سبتمبر 2023. (صورة من مقطع فيديو نشرته صفحة أخبار الوزارات والمؤسسات)
alwasat radio

هطلت أمطار على مناطق في الشمال الشرقي، منها البريقة والجبل الأخضر صباح اليوم الثلاثاء.

وشاركت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته مقطعا مصورا لنزول الغيث بالجبل الأخضر عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، بينما عرضت صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا فيديو للأمطار في مرسى البريقة.

ونشرت صفحة «طقس ليبيا» صورا بيانية تظهر تأثر الساحل الليبي، خصوصا منطقة خليج سرت، بمنخفض جوي قادم من جنوب اليونان، يتسبب في رياح قوية وهطول أمطار.

توقعات بهطول الأمطار
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، تشمل مناطق الشمال الغربي مساءً، وذلك وفق نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء.

حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 5 سبتمبر 2023)
الأمطار تغرق شوارع زليتن (صور)
بسبب الأمطار.. تحذير من السير بعدة طرق في طرابلس

وقال إن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة، خاصة على الجبل الأخضر، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، مرجحا انقشاع الموجة غدا الأربعاء.

صورة بيانية لنشاط منخفض جوي على الساحل، 5 سبتمبر 2023. (طقس ليبيا)
صورة بيانية لنشاط منخفض جوي على الساحل، 5 سبتمبر 2023. (طقس ليبيا)
صورة بيانية لنشاط منخفض جوي على الساحل، 5 سبتمبر 2023. (طقس ليبيا)
صورة بيانية لنشاط منخفض جوي على الساحل، 5 سبتمبر 2023. (طقس ليبيا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)

شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)
التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي

التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات

800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020

هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020
تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)

تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)
نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء

9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء
جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات

جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات
للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا

للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا
«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟

«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟
شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة

شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة
«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف

«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة

بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من فوق مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة
كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا

كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 5 سبتمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 5 سبتمبر 2023)
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى رأس لانوف
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى رأس لانوف
مدير هيئة السلامة لـ«الوسط»: نعاني من تأجيل خطة التطوير.. وهذا أصعب حريق واجهناه
مدير هيئة السلامة لـ«الوسط»: نعاني من تأجيل خطة التطوير.. وهذا ...
أمطار على البريقة والجبل الأخضر (فيديو)
أمطار على البريقة والجبل الأخضر (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
المزيد
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعتصمون لحين تنفيذ مطالبهم المالية (فيديو)
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعتصمون لحين تنفيذ مطالبهم ......
انطلاق قمة المناخ الأفريقية بمشاركة المنفي
انطلاق قمة المناخ الأفريقية بمشاركة المنفي...
«الصحة» تكشف سبب حالات التسمم في الخمس
«الصحة» تكشف سبب حالات التسمم في الخمس...
أمطار على البريقة والجبل الأخضر (فيديو)
أمطار على البريقة والجبل الأخضر (فيديو)...
مدير هيئة السلامة لـ«الوسط»: نعاني من تأجيل خطة التطوير.. وهذا أصعب حريق واجهناه
مدير هيئة السلامة لـ«الوسط»: نعاني من تأجيل خطة التطوير.. ......
المزيد