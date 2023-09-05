أمطار على البريقة والجبل الأخضر (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

هطلت أمطار على مناطق في الشمال الشرقي، منها البريقة والجبل الأخضر صباح اليوم الثلاثاء.

وشاركت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته مقطعا مصورا لنزول الغيث بالجبل الأخضر عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، بينما عرضت صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا فيديو للأمطار في مرسى البريقة.

ونشرت صفحة «طقس ليبيا» صورا بيانية تظهر تأثر الساحل الليبي، خصوصا منطقة خليج سرت، بمنخفض جوي قادم من جنوب اليونان، يتسبب في رياح قوية وهطول أمطار.

توقعات بهطول الأمطار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، تشمل مناطق الشمال الغربي مساءً، وذلك وفق نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء.

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وقال إن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة، خاصة على الجبل الأخضر، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، مرجحا انقشاع الموجة غدا الأربعاء.

صورة بيانية لنشاط منخفض جوي على الساحل، 5 سبتمبر 2023. (طقس ليبيا)

صورة بيانية لنشاط منخفض جوي على الساحل، 5 سبتمبر 2023. (طقس ليبيا)