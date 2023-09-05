«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل من الخمس إلى رأس لانوف تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اقتراب ارتفاع الموج من ثلاثة أمتار على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها سحب رعدية أحيانا.

• الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.75 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا مساء الغد.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.