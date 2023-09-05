السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.84 د‫ينار مقابل 4.83 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.10 دينار أمس، بينما استقر سعر اليورو عند 5.21 دينار.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

وزاد سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وسعر الدينار التونسي عند 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.18 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.