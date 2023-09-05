حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 5 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، تشمل مناطق الشمال الغربي مساء اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اعتدال درجات الحرارة في باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب تدريجيا مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق من مساء اليوم، ومن المتوقع أن تكون جيدة بدايةً من مساء الغد على المناطق من طرابلس حتى سرت تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا من مساء الغد على بعض المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

سقوط أمطار على معظم المناطق ومن المتوقع أن تكون جيدة خصوصا على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و31 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا على أقصى الساحل الشرقي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 36 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.