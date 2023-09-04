مكتب رئاسة مجلس الدولة يناقش نتائج أعمال لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، آخر التطورات السياسية في المشهد الليبي، ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين «6+6»، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

جاء ذلك في اجتماع ضم رئيس المجلس محمد تكالة، بحضور النائب الأول مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

ولم يوضح البيان مزيدًا من التفاصيل حول نتائج أعمال لجنة «6+6» أو موقف المجلس إزاءها، في وقت لا يزال الأفق الزمني لنهاية عمل اللجنة غير معروف.

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وأمس الأحد، بحث تكالة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي ملف الانتخابات، ومخرجات لجنة «6+6»، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وآخر اجتماعات اللجنة عُقد مساء الثلاثاء الماضي بمقر مجلس النواب في بنغازي، وناقش ملاحظات حول مشروعات قوانين الانتخابات.