حبس ثلاثة مسؤولين بمستشفى طرابلس الجامعي بتهمة تلقي رشوة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الإثنين، حبس ثلاثة من مسؤولي إدارة الشؤون المالية في مستشفى طرابلس الجامعي، بتهمة تلقي رشوة نظير دفع ثمن الخدمات المتعاقد لصالح المستشفى.

وأفاد مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن مأمور الضبط القضائي بجهاز الأمن الداخلي تلقى، في وقت سابق، بلاغاً حول افتقار خدمة الإعاشة في المستشفى للمواصفات والاشتراطات اللازمة.

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وأثبتت التحقيقات امتناع مسؤولي الشؤون المالية في مستشفى طرابلس الجامعي عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها، بهدف حمل مقدم الخدمات المتعاقد عليها على دفع رشى، مما ترتب عنه تردي جودة الخدمة المقدمة للمرضى، بحسب البيان.

وأجرت نيابة بمكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس تحقيقًا في الظروف الملابسة للواقعة، فاستدل على صحة نسبة الواقعة إلى مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، والمراجع المالي، والمراقب المالي، بتعمدهم الحصول على مليون دينار مقابل أداء ثمن العقد، حيث انتهى المحقق إلى حبسهم، وثلاثة آخرين على اتصال بالواقعة.