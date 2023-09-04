شاهد في «هنا ليبيا»: خطة لتأمين طبرق وورشة عمل عن الجرائم الإلكترونية بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، الضوء على إطلاق غرفة العمليات الأمنية بمديرية أمن طبرق خطة موسعة لتأمين المدينة، وتشمل المفترقات الرئيسية، والمداخل، والساحات العامة، بإشراف مباشر من مدير أمن طبرق.

ورشة عمل عن الجرائم الإلكترونية ومخاطرها بزليتن

وأشار البرنامج إلى إقامة ورشة عمل على مدى يومين في زليتن بعنوان «التجريم والعقاب لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية»، وذلك ضمن مشروع مناقشة الجريمة الإلكترونية في ليبيا بين فاعلية المواجهة القانونية والآثار النفسية والاجتماعية على الضحايا، بالشراكة مع كلية الشريعة والقانون ومركز البحوث بالجامعة الأسمرية.

اختتام فاعليات المخيم الثاني لإعداد قيادات بالخمس

كما لفت البرنامج إلى اختتام فعاليات النسخة الثانية من المخيم التدريبي لمهارات التفاوض «الدفعة 52»، تحت مظلة برنامج «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»، والذي نظمه مركز الشباب العربي بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وبالتعاون مع فريق رائد الشباب للمناخ الخاص بمؤتمر الأطراف «COP 28»، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك»