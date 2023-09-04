حماد يصدر تعليماته ببدء أعمال الإعمار والصيانة في بلدية سلوق

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تعليماته ببدء أعمال الإعمار والصيانة في بلدية سلوق، فيما أعلنت لجنة الإعمار اعتماد عدد من المشاريع ذات الأولوية القصوى لتنفيذها في البلدية الواقعة غرب مدينة بنغازي.

وأجرى حماد، أمس الأحد، زيارة ميدانية إلى بلدية سلوق رفقة رئيس لجنة الإعمار حاتم العريبي، وعضو اللجنة فرج قعيم، وعدد من مسؤولي الحكومة؛ حيث كان في استقبالهم عميد البلدية بشير محمد الفاخري، وعضو مجلس النواب عن دائرة سلوق يوسف كمود الفاخري، وأعضاء المجلس البلدي، وأعيان وحكماء المنطقة.

احتياجات بلدية سلوق

وعقد حماد اجتماعًا مع المسؤولين في بلدية سلوق، وأجرى جولة تفقدية للوقوف عن كثب على احتياجات المنطقة، ومتابعة أوضاع الخدمات فيها؛ حيث أطلع على عدد من المؤسسات الحكومية والتعليمية التي تحتاج لصيانة عاجلة، كما استمع إلى شكاوى سكان المنطقة حول الطرق المتهالكة، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأوضح المجلس البلدي سلوق عبر صفحته على «فيسبوك» أن عميد البلدية بشير الفاخري قدم لحماد ولجنة الإعمار خلال الاجتماع كتابًا يتضمن احتياجات البلدية التي تشمل عدة مشاريع حيوية مهمة، مشيرًا إلى أن زيارة حماد والوفد المرافق له جاءت بتعليمات من قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر للوقوف على احتياجات البلدية من مشاريع الطرق والإعمار.

اعتماد مشاريع ذات أولوية قصوى لتنفيذها في سلوق

وقالت الحكومة إن «حماد أصدر في ختام الزيارة تعليماته ببدء أعمال إعادة الإعمار والصيانة في مدينة سلوق، وحل المختنقات التي تعاني منها المدينة، وصيانة عدد من المدارس والطرق».

وأضاف المجلس البلدي سلوق أنه جرت «الموافقة على رصف (50 كم) قطران داخل البلدية، وغيرها من المشاريع المهمة الأخرى كرصف الطرق، والإمداد المائي، وشبكات الصرف الصحي، والحدائق، وإنارة كاملة للبلدية، والاتفاق على البدء في تنفيذ هذه المشروعات ببلدية سلوق خلال الأيام القادمة».

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الإعمار حاتم العريبي، أن اللجنة اعتمدت عددًا من المشاريع ذات الأولوية القصوى للبدء في تنفيذها في سلوق، بحسب الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

اجتماع حماد ومرافقيه مع المسؤولين في بلدية سلوق، الأحد 3 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

اجتماع حماد ومرافقيه مع المسؤولين في بلدية سلوق، الأحد 3 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

اجتماع حماد ومرافقيه مع المسؤولين في بلدية سلوق، الأحد 3 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)