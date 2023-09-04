حكومة حماد تسلم تجهيزات لتشغيل شبكات المياه في 4 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت وزارة الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، مجموعة كبيرة من التجهيزات شملت شاحنات وآليات ومعدات لوجيستية ومولدات كهربائية لتشغيل شبكات المياه في 4 بلديات.

وأوضحت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الإثنين، أن هذه التجهيزات مخصصة لشركات المياه والصرف الصحي في طبرق، ومسوس، وسبها، وتازربو، وذلك بناء على تعليمات رئيس الحكومة أسامة حماد.

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وأضافت الحكومة أن حماد شدد على ضرورة إرسال هذه الشحنات لحل المختنقات المتعلقة بقطاع المياه إلى محطة تحلية طبرق وشركة المياه والصرف الصحي بطبرق، وإلى بلدية مسوس، وإلى شركتي المياه والصرف الصحي في مدينتي سبها وتازربو جنوب البلاد.

وأكدت وزارة الموارد المائية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أن هذه الدفعة من المعدات والتجهيزات «لن تكون الأخيرة»، منوهة إلى أن هناك «دفعات أخرى سوف تتبعها».

عدد من الشاحنات المسلمة لبلديات طبرق وسبها ومسوس وتازربو. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

عدد من الشاحنات المسلمة لبلديات طبرق وسبها ومسوس وتازربو. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)