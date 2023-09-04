الليلة في «وسط الخبر»: رغم كل شيء.. الدبيبة باقٍ وقد يتمدد

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، موقف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي تواجه ضعوطًا على عدة مستويات، وسط حديث عن حكومة جديدة مصغرة، بينما تمسك رئيسها عبدالحميد الدبيبة بالسلطة.

وبعد تراجع موجة الغضب التي أثارها لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الموقوفة نجلاء المنقوش ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، يتساءل مراقبون عما إذا كانت حكومة الدبيبة قد تجاوزت تلك الأزمة إلى ما يمكن اعتباره استقرارًا في السلطة، في حين يشير آخرون إلى مستوى الاهتمام الذي تبديه بعثة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية لتشكيل حكومة جديدة يُعوَّل عليها لإجراء الانتخابات.

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ويناقش البرنامج في التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، مسألة تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، والتي لا تزال أحد محاور اللقاءات التي يجريها المبعوث الأممي مع عدة أطراف محلية، من بينهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي يتمسك هو الآخر بالمقترح، باعتباره أحد مخرجات لجنة «6+6».

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