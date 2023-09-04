خلال استقباله السفير الروسي.. تكالة يدعو إلى توحيد المواقف الدولية تجاه الملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إلى ضرورة «توحيد المواقف الدولية تجاه الملف الليبي لإنهاء الأزمة السياسية» في البلاد، وذلك خلال لقائه السفير الروسي لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين.

واستقبل تكالة بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اليوم الإثنين، سفيرَ روسيا لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين، بحضور نائبه الأول مسعود عبيد، والثاني عمر العبيدي، في أول لقاء بين الجانبين منذ انتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس الشهر الماضي.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء «تركز حول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.. وتطرق إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم صالح البلدين».

وأضاف المكتب الإعلامي أن تكالة «شدد على أهمية تحقيق السلم في البلاد، وإنهاء التدخلات السلبية كافة، وتوحيد المواقف الدولية تجاه الملف الليبي لإنهاء الأزمة السياسية».

لقاء تكالة ونائبيه مع السفير الروسي لدى ليبيا، حيدر رشيد أغانين، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (مجلس الدولة)