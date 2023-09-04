مجلس النواب يعقد جلسة تشاورية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة تشاورية بمقره في مدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح، وحضور عدد من أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة المستجدات السياسية، خاصة ما يتعلق بأعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، على ما أفاد أعضاء بالمجلس.

ودعا عقيلة، أمس الأحد، أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسة اليوم التي تضاربت بشأنها تصريحات عدد من النواب الذين أشاروا إلى أنها ستتطرق إلى مناقشة تشكيل حكومة جديدة والقوانين الانتخابية، وذلك بعد يوم من لقاء رئيس المجلس بمقر إقامته في القبة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

- الطريق المسدود للجنة «6+6» يبعد حلم الانتخابات

- مجلس النواب يطالب النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بتهمة التواصل مع الكيان الصهيوني

وقال عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة في تصريح لقناة الوسط «Wtv» إن «جلسة اليوم هي جلسة تشاورية عادية، لم يتم التطرق فيها لموضوع الحكومة الجديدة، وكذلك هو الحال في لقاء باتيلي برئيس مجلس النواب».

وأضاف المصدر أن «كل المعطيات تُشير إلى عدم سماح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بتشكيل أي حكومة»، متوقعًا كذلك «حل اللجنة المالية العليا لأنها ستفشل في مهامها وتُحل عمّا قريب ولم تشهد أي اتفاقات».

ولم يصدر عن مجلس النواب أو الناطق باسمه عبدالله بليحق أي تصريحات بشأن الجلسة أو الدعوة لانعقادها كما جرت العادة.

وجاءت تصريحات عضو مجلس النواب في سياق تعليقه على الجلسة، والتطورات السياسية في ليبيا التي تنتظر توافق الأطراف السياسية على المضي قدمًا في العملية السياسية.