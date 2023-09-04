الدبيبة: الحكومة بصدد تمكين البلديات من اختصاصاتها

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة بصدد تمكين البلديات من اختصاصاتها وفق القانون رقم 59 للعام 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.

وأشار الدبيبة إلى أن قضايا الحكم المحلي هي الأقرب للمواطنين لأنها «تخص احتياجاتهم وتطلعاتهم»، حسب حديثه في منتدى عضوات المجالس البلدية اليوم الإثنين، الذي تبثه صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وينص القانون رقم 59 في مادته الخامسة على تمتع المحافظات والبلديات بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتنظم المادة السادسة اختصاصاتها وتشمل «إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، والإشراف على موظفيها تحت التوجيه العام لوزارة الحكم المحلي»، إضافة إلى «توليها جميع اختصاصات الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، فيما عدا المرافق الوطنية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

إشادة بدور المرأة الليبية

وأشاد الدبيبة، في كلمته خلال المنتدى، بدور المرأة الليبية «التي أثبتت جدارتها في المشاركة بالتنمية المستدامة»، مضيفا: «نعلم الحاجة الماسة في الدور الإبداعي للمرأة وما تتقلده اليوم من مناصب رفيعة أكثر من أي وقت مضى دليل على ذلك».

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كما نوه باتفاق المشاركات في المنتدى على تشكيل عدة لجان فنية متخصصة تحدد مهامها واختصاصاتها، إضافة إلى انتخاب عضوات بها، وذلك في سبيل تحقيق أهداف المنتدى.