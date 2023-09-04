  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة: الحكومة بصدد تمكين البلديات من اختصاصاتها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 12:27 مساء
الدبيبة: الحكومة بصدد تمكين البلديات من اختصاصاتها
الدبيبة خلال إلقائه كلمة في منتدى عضوات المجالس البلدية، 4 سبتمبر 2023، (صورة من مقطع فيديو)
alwasat radio

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة بصدد تمكين البلديات من اختصاصاتها وفق القانون رقم 59 للعام 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.

وأشار الدبيبة إلى أن قضايا الحكم المحلي هي الأقرب للمواطنين لأنها «تخص احتياجاتهم وتطلعاتهم»، حسب حديثه في منتدى عضوات المجالس البلدية اليوم الإثنين، الذي تبثه صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وينص القانون رقم 59 في مادته الخامسة على تمتع المحافظات والبلديات بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتنظم المادة السادسة اختصاصاتها وتشمل «إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، والإشراف على موظفيها تحت التوجيه العام لوزارة الحكم المحلي»، إضافة إلى «توليها جميع اختصاصات الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، فيما عدا المرافق الوطنية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

إشادة بدور المرأة الليبية
وأشاد الدبيبة، في كلمته خلال المنتدى، بدور المرأة الليبية «التي أثبتت جدارتها في المشاركة بالتنمية المستدامة»، مضيفا: «نعلم الحاجة الماسة في الدور الإبداعي للمرأة وما تتقلده اليوم من مناصب رفيعة أكثر من أي وقت مضى دليل على ذلك».

- الدبيبة: نقل الاختصاص للبلديات أصبح واقعاً لمواجهة «المركزية المقيتة»
- بحضور الدبيبة وباتيلي.. اختتام اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية

كما نوه باتفاق المشاركات في المنتدى على تشكيل عدة لجان فنية متخصصة تحدد مهامها واختصاصاتها، إضافة إلى انتخاب عضوات بها، وذلك في سبيل تحقيق أهداف المنتدى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟

«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟
شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة

شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة
«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف

«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف
«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني

«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني
كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا

كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا
آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا

شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا
فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1

فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي خصوصًا «واتساب»

مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل ...
رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: المستهدف كان طائرة عسكرية ليبية

رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: المستهدف كان ...
إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة

إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة
الأهلي بنغازي يتسلح بجناح طلائع الجيش المصري بعد ضم شلدون ضمن خماسي الدعم السريع

الأهلي بنغازي يتسلح بجناح طلائع الجيش المصري بعد ضم شلدون ضمن خماسي الدعم السريع
ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين

ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً

محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
شاهد.. أنس جابر بعد التأهل في بطولة أميركا المفتوحة للتنس: أنا كالموتى الأحياء

شاهد.. أنس جابر بعد التأهل في بطولة أميركا المفتوحة للتنس: أنا كالموتى الأحياء
تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين

تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين
كاتب أميركي: لقاء المنقوش - كوهين يؤخر التقارب مع إسرائيل سنوات

كاتب أميركي: لقاء المنقوش - كوهين يؤخر التقارب مع إسرائيل سنوات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
توصية بإنشاء معملين لترميم الآثار في لبدة وشحات
توصية بإنشاء معملين لترميم الآثار في لبدة وشحات
السايح وباتيلي يؤكدان الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ
السايح وباتيلي يؤكدان الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات قابل...
الطريق المسدود للجنة «6+6» يبعد حلم الانتخابات
الطريق المسدود للجنة «6+6» يبعد حلم الانتخابات
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال الأمطار
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
المزيد
للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا
للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ......
الدبيبة: الحكومة بصدد تمكين البلديات من اختصاصاتها
الدبيبة: الحكومة بصدد تمكين البلديات من اختصاصاتها...
«حماس»: 3 شخصيات ليبية طمأنت هنية بخصوص رفض التطبيع
«حماس»: 3 شخصيات ليبية طمأنت هنية بخصوص رفض التطبيع...
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال الأمطار
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال ......
الطريق المسدود للجنة «6+6» يبعد حلم الانتخابات
الطريق المسدود للجنة «6+6» يبعد حلم الانتخابات...
المزيد