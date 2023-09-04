  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 11:02 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال الأمطار
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر الليلة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة غدا.
• الرياح شمالية غربية وتكون شمالية شرقية اليوم على الساحل من زوارة إلى طرابلس سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر ويصل غدا 1.50 عقدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل مع سقوط أمطار متفرقة.
• الرياح شمالية غربية تتحول نهار الغد إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟

«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟
شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة

شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة
«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف

«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف
«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني

«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني
كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا

كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا
آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا

شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا
فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1

فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1
مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي خصوصًا «واتساب»

مصدر حكومي لـ«بوابة الوسط»: التحقيق مع المنقوش يجري عن طريق وسائط التواصل ...
رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: المستهدف كان طائرة عسكرية ليبية

رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: المستهدف كان ...
إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة

إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة
الأهلي بنغازي يتسلح بجناح طلائع الجيش المصري بعد ضم شلدون ضمن خماسي الدعم السريع

الأهلي بنغازي يتسلح بجناح طلائع الجيش المصري بعد ضم شلدون ضمن خماسي الدعم السريع
ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين

ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً

محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
شاهد.. أنس جابر بعد التأهل في بطولة أميركا المفتوحة للتنس: أنا كالموتى الأحياء

شاهد.. أنس جابر بعد التأهل في بطولة أميركا المفتوحة للتنس: أنا كالموتى الأحياء
تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين

تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين
كاتب أميركي: لقاء المنقوش - كوهين يؤخر التقارب مع إسرائيل سنوات

كاتب أميركي: لقاء المنقوش - كوهين يؤخر التقارب مع إسرائيل سنوات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
توصية بإنشاء معملين لترميم الآثار في لبدة وشحات
توصية بإنشاء معملين لترميم الآثار في لبدة وشحات
السايح وباتيلي يؤكدان الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ
السايح وباتيلي يؤكدان الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات قابل...
الطريق المسدود للجنة «6+6» يبعد حلم الانتخابات
الطريق المسدود للجنة «6+6» يبعد حلم الانتخابات
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال الأمطار
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
المزيد
للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا
للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ......
الدبيبة: الحكومة بصدد تمكين البلديات من اختصاصاتها
الدبيبة: الحكومة بصدد تمكين البلديات من اختصاصاتها...
«حماس»: 3 شخصيات ليبية طمأنت هنية بخصوص رفض التطبيع
«حماس»: 3 شخصيات ليبية طمأنت هنية بخصوص رفض التطبيع...
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال الأمطار
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال ......
الطريق المسدود للجنة «6+6» يبعد حلم الانتخابات
الطريق المسدود للجنة «6+6» يبعد حلم الانتخابات...
المزيد