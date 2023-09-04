«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر الليلة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة غدا.

• الرياح شمالية غربية وتكون شمالية شرقية اليوم على الساحل من زوارة إلى طرابلس سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر ويصل غدا 1.50 عقدة.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.