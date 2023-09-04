الطريق المسدود للجنة «6+6» يبعد حلم الانتخابات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

مع الهدوء الذي يخيم على مسار الانتخابات في الوقت الواهن، لا توجد أى مؤشرات واضحة على قدرة لجنة «6+6»، المكلفة من مجلسي النواب والدولة، على تجاوز إشكاليات القوانين الانتخابية.

ويخلط التغيير الذي حدث في رئاسة مجلس الدولة الأوراق السياسية، بينما قطع اجتماع بنغازي الثلاثي الطريق على أي مبادرة أممية دولية من خارج ليبيا، وهي ملامح خطوات عززت من مخاوف تبخّر حلم الانتخابات.

الاجتماع الثلاثي يعني لقاء كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، في بنغازي 19 أغسطس الجاري.

لا أفق زمني لانتهاء اللجنة المشتركة من عملها

على الرغم من توقيع «لجنة 6+6» المشتركة على قوانين الانتخابات قبل نحو ثلاثة أشهر، وحملها طابع الإلزام أو الحاجة لمصادقة مجلسي النواب والدولة عليهما، فإن اجتماعات هذه اللجنة تتواصل دون أفق زمني محدد لنهاية عملها، إذ تنتظر ضوءا أخضر من «قوى الأمر الواقع»، التي دونها لن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية أو تصبح قابلة للتنفيذ.

وناقشت اللجنة، مساء الثلاثاء الماضي، ملاحظات حول مشروعات قوانين الانتخابات في اجتماع بمقر مجلس النواب في بنغازي، إذ ناقش الجانبان النقاط محل الخلاف بشأن الاستحقاق الرئاسي وانتخابات مجلسي النواب و«الأمة».وفي الثامن من أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة، وخصت تلك الملاحظات: تغيير طريقة إجراء الانتخابات الرئاسية، والدعوة إلى إلغاء شرط اعتبار المرشح مستقيلا فور قبول ترشحه من المفوضية العليا.

كما طالب مجلس النواب بعدم حرمان المرشح الذي يحمل جنسيتين حق الترشح، و«لكن يتعين عليه التنازل عن الجنسية الأجنبية خلال مدة محددة، وتحجب عنه النتيجة في حال فوزه إلى حين تقديمه التنازل».

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وتضمنت ملاحظات النواب أيضا أنه إذا لم يقدم المرشح الفائز ما يثبت تنازله عن الجنسية الأخرى يجرى اعتبار المرشح الذي حل ثانياً في الترتيب فائزاً عوضاً عن الأول، مع احتمالية إعادة المنافسة بين المرشحين الحاصلين على الترتيبين الثاني والثالث.

ويرى المجلس أن «الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات لا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية». كما شملت الملاحظات أنه في حال اعتبار الانتخابات الرئاسية كأنها لم تكن، يجري اختيار مجلس رئاسي جديد بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة. ويرى مجلس النواب كذلك أن اشتراط موافقة جهات أخرى على إجراء الانتخابات إذا ما أعلنت المفوضية جاهزيتها يُعد تعقيداً للإجراءات الإدارية، وتعطيلا لسير العمل.

لا لقاء مرتقب بين عقيلة وتكالة

من شأن التغييرات الأخيرة في المشهد السياسي، بعد خسارة خالد المشري منصبه، وانتخاب محمد تكالة خليفة له، أن يكون لها تأثير واضح على عمل لجنة «6+6»، إذ اعتاد المشري تجاوز الأعضاء المعارضين في المجلس لتوجهات التوافق مع مجلس النواب، وقاطعوا جلسات بسببه. وحسب مراقبين، فإنه مع الوافد الجديد (تكالة)، المدعوم من الكتلة المعارضة للتعديل الدستوري الـ13، لن يتمكن الأعضاء الستة في اللجنة المشتركة من تمرير التعديلات المقترحة بسهولة قبل أن يعودوا إلى الهيئة.

كما أن تكالة وعقيلة صالح لم يتفقا على عقد لقاء مباشر إلى الآن، لتجاوز الخلافات الدستورية، مما يعكس رفضا لخارطة الطريق السابقة المعلنة من المجلسين التي خرجت بالاتفاق على «تشكيل حكومة جديدة بديلة» عن حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.

الاجتماع الثلاثي يقطع الطريق على باتيلي

الاجتماع الثلاثي الأخير بين المنفي وعقيلة وحفتر استبق أي خطوات أممية عبر مجلس الأمن الدولي، لإعلان بديل عن عمل لجنة «6+6».

ومن أبرز ما انتهى إليه الاجتماع هو الدعوة إلى اجتماع عقيلة صالح ومحمد تكالة، للتشاور بشأن استكمال المسار السياسي الوطني من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات، بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.

وشدد المجتمعون الثلاثة على «الملكية الليبية لأي عمل سياسي وحوار وطني»، لقطع الطريق أمام تشكيل لجنة رفيعة المستوى، التي هدد بإنشائها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في حال إخفاق لجنة «6+6» التي وصل عملها إلى مسار مسدود. وعلى أثر ذلك، عاد باتيلي في آخر تصريحاته ليؤكد أن لجنة «6+6» اقترحت بعض مشروعات القوانين، واصفا ذلك بأنه «خطوة جيدة إلى الأمام»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى بعض أوجه القصور والتناقض، وبعض الصعوبات القانونية أمام تطبيق هذه القوانين. وأضاف: «رأت البعثة الأممية وعدد آخر من الفاعلين تعديل وضبط تلك القوانين، حتى تصبح قابلة للتطبيق. وقد أبدت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بعض الملاحظات على تلك القوانين»، معبرا عن الأمل أن يعيد مجلس النواب والدولة بمعية اللجنة المشتركة النظر في هذه القوانين.

أخيرا، كشفت الأمم المتحدة مقترحات قدمها باتيلي إلى أطراف الصراع، قصد تسهيل إجراء الانتخابات، وذلك بجعل عقد الاستحقاقات البرلمانية مرهونا بنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية.

باتيلي، وعقب لقاء مع تكالة أمس الأحد أكد على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.

وأشار تقرير سلمه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى مجلس الأمن الدولي، في الثامن أغسطس الجاري، إلى إرسال المفوضية العليا للانتخابات قائمة خطية بما يعتري مشروعات القوانين من قصور وخلل فني، وذلك إلى البرلمان بمجلسيه (النواب والدولة)، حيث يتعين معالجتها قبل صدور القوانين المذكورة.

وأبرزت المفوضية على وجه الخصوص تحديات التنفيذ التي ينطوي عليها إجراء ثلاث عمليات انتخابية في يوم واحد، انتخابات رئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى الفوضى، وإمكان وقوع العملية الانتخابية فريسة التزوير.

ووفق التقرير، كثف باتيلي، تماشيا مع مبادرته الرامية إلى تيسير إجراء الانتخابات، مساعيه التي يريد بها جمع الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة أو ممثليها من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل للجميع، يفضي إلى تسوية نهائية للخلاف حول المسائل الأكثر إثارة للجدل التي تضمنتها المشروعات الانتخابية تلك.

وتضمنت تلك المسائل مقترحات بشأن أهلية ترشح مزدوجي الجنسية في انتخابات الرئاسة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متعاقب، بحيث تعقد واحدة بعد الأخرى، ورهن عقد الانتخابات البرلمانية بنجاح الانتخابات الرئاسية، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة قبل انعقاد الانتخابات.

دعوة لتسريع إجراء الانتخابات

يأتي ذلك في وقت دعت فيه قوى مدنية وعسكرية بغرب ليبيا إلى سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المُنتظرة على قواعد قانونية سليمة. وطالبت هذه القوى، في بيان لها، بـ«مشاركة الأطراف كافة دون إقصاء في إيجاد حلول مناسبة للأزمة الليبية»، مؤكدة «رفضها التام المشروعات التي من شأنها العودة إلى مربع الديكتاتورية مهما تكن الأسباب والمبررات، مع الإصرار على أن الحلول لا تأتي إلا بتوافق الجميع على حوار وطني جامع».

ووجهت هذه القوى خطابها إلى المجلس الرئاسي، لـ«ضرورة اضطلاعه بمهامه في لمّ شمل الليبيين، وإيجاد حلول عملية لتوحيد المؤسسات، والسعي للعمل على المصالحة الوطنية الشاملة».

بدوره، أوضح تكتّل «إحياء ليبيا» أن رئيسه، عارف النايض، يتواصل مع أطراف وطنية وإقليمية ودولية، لتأكيد استكمال لجنة «6 + 6» أعمالها بشكل عاجل، وأخذها في الاعتبار الملاحظات الفنية للبعثة الأممية ومفوضية الانتخابات ومجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديمها مقرراتها النهائية إلى رئاسة مجلس النواب، لإصدارها.

وشدد، في بيان له هذا الأسبوع، على ضرورة الشروع في تطبيق إجراءات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة فور إصدار مقررات اللجنة، وفتح باب الترشح لرئاسة حكومة تصريف أعمال جديدة، يتركز عملها على إعداد وتنفيذ انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، عاجلة، ونزيهة.