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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 09:43 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.83 د‫ينار مقابل 4.81 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.25 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.12 دينار أمس.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي
وثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وزاد سعر الدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.18 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.

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