حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 4 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على معظم المناطق، بينما تتكاثر السحب اليوم الإثنين على مناطق الجبل الأخضر لتشمل من الغد معظم مناطق شمال البلاد مع سقوط أمطار.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و38 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر بداية من مساء الغد، مع فرصة سقوط أمطار قد تكون جيدة في آخر الأسبوع مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق الواقعة شرق طرابلس والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعا تدريجيا من الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الأخضر مع فرصة سقوط أمطار لتشمل من الغد معظم مناطق الخليج وبنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية ومن المتوقع أن تكون جيدة خاصة على الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا غدا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.