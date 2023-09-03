مديرية أمن طرابلس تنذر عناصر الشرطة المتغيبين عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، تنويهًا لعناصر الشرطة المتغيبين عن العمل، لتسوية أوضاعهم الإدارية، قبل التعامل مع فترة التغييب على أنها استقالة اعتبارية.

وذكّرت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بنصوص المادتين 37-128 من القانون رقم 5 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن هيئة الشرطة والقاضيتين بحرمان عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن، واعتباره مستقيلا إذا تغيب بغير عذر لمدة 45 يومًا غير متصلة أو تغيب لمدة 30 يومًا متصلة أو إذا صدر بشأنه قرار نقل أو ندب أو تكليف وامتنع عن تنفيذه بانقضاء 30 يومًا من إعلانه.

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وأتاحت المديرية فرصة أمام الأعضاء المتغيبين للالتحاق بأعمالهم وتسوية أوضاعهم الإدارية، قبل تطبيق نص المادة 128، وعدم تمكين أي شرطي متغيب عن العمل بمدة تجاوزت 30 يومًا، دون البت في أمره من مجالس التحقيق.