  • Alwasat News
Atwasat

مديرية أمن طرابلس تنذر عناصر الشرطة المتغيبين عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 11:40 مساء
مديرية أمن طرابلس تنذر عناصر الشرطة المتغيبين عن العمل
شعار مديرية أمن طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أصدرت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، تنويهًا لعناصر الشرطة المتغيبين عن العمل، لتسوية أوضاعهم الإدارية، قبل التعامل مع فترة التغييب على أنها استقالة اعتبارية.

وذكّرت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بنصوص المادتين 37-128 من القانون رقم 5 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن هيئة الشرطة والقاضيتين بحرمان عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن، واعتباره مستقيلا إذا تغيب بغير عذر لمدة 45 يومًا غير متصلة أو تغيب لمدة 30 يومًا متصلة أو إذا صدر بشأنه قرار نقل أو ندب أو تكليف وامتنع عن تنفيذه بانقضاء 30 يومًا من إعلانه.

- مديرية أمن طرابلس تعلن إجراءً ضد عناصرها المتغيبين عن العمل 30 يوما

وأتاحت المديرية فرصة أمام الأعضاء المتغيبين للالتحاق بأعمالهم وتسوية أوضاعهم الإدارية، قبل تطبيق نص المادة 128، وعدم تمكين أي شرطي متغيب عن العمل بمدة تجاوزت 30 يومًا، دون البت في أمره من مجالس التحقيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا

شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا
فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1

فيرستابن يحقق رقما قياسيا بإحراز الفوز العاشر تواليا ببطولة العالم لفورمولا 1
رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: المستهدف كان طائرة عسكرية ليبية

رئيس وزراء إيطالي سابق يتهم فرنسا بالوقوف وراء كارثة «أوستيكا»: المستهدف كان ...
إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة

إنجاز غير مسبوق للتايكوندو الليبي بـ5 قلائد دولية متنوعة
الأهلي بنغازي يتسلح بجناح طلائع الجيش المصري بعد ضم شلدون ضمن خماسي الدعم السريع

الأهلي بنغازي يتسلح بجناح طلائع الجيش المصري بعد ضم شلدون ضمن خماسي الدعم السريع
ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين

ليبيا تشق طريقها في بطولة أفريقيا للطائرة أمام غانا.. الإثنين
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً

محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
شاهد.. أنس جابر بعد التأهل في بطولة أميركا المفتوحة للتنس: أنا كالموتى الأحياء

شاهد.. أنس جابر بعد التأهل في بطولة أميركا المفتوحة للتنس: أنا كالموتى الأحياء
تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين

تحديث جديد يسمح لـ«إكس» بجمع البيانات البيومترية للمستخدمين
كاتب أميركي: لقاء المنقوش - كوهين يؤخر التقارب مع إسرائيل سنوات

كاتب أميركي: لقاء المنقوش - كوهين يؤخر التقارب مع إسرائيل سنوات
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)
كاريكاتير حليم - سبتمبر!

كاريكاتير حليم - سبتمبر!
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو

اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة

(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي

إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي
البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات

البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات
جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم رونالدو

جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزارة الصحة تعلن إجمالي حالات التسمم الغذائي في الخمس
وزارة الصحة تعلن إجمالي حالات التسمم الغذائي في الخمس
حكومة حماد تبدأ توزيع 145 ألف مقعد دراسي لتغطية العجز بالمدارس
حكومة حماد تبدأ توزيع 145 ألف مقعد دراسي لتغطية العجز بالمدارس
النيابة العامة تأمر بحبس القائم بأعمال بعثة ليبيا لدى الأرجنتين
النيابة العامة تأمر بحبس القائم بأعمال بعثة ليبيا لدى الأرجنتين
اللجنة المالية العليا تعتمد نموذجا مقترحا للإفصاح ومعايير الميزانية الموحدة لسنة 2024
اللجنة المالية العليا تعتمد نموذجا مقترحا للإفصاح ومعايير ...
اللجنة المالية العليا تنهي عضوية مرعي البرعصي لتغيبه عن اجتماعاتها
اللجنة المالية العليا تنهي عضوية مرعي البرعصي لتغيبه عن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
المزيد
الكيلاني: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى إدارة العمليات المصرفية
الكيلاني: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى إدارة العمليات ......
تكالة وباتيلي يبحثان مخرجات لجنة «6+6»
تكالة وباتيلي يبحثان مخرجات لجنة «6+6»...
مديرية أمن طرابلس تنذر عناصر الشرطة المتغيبين عن العمل
مديرية أمن طرابلس تنذر عناصر الشرطة المتغيبين عن العمل...
اللجنة المالية العليا تنهي عضوية مرعي البرعصي لتغيبه عن اجتماعاتها
اللجنة المالية العليا تنهي عضوية مرعي البرعصي لتغيبه عن ......
اللجنة المالية العليا تعتمد نموذجا مقترحا للإفصاح ومعايير الميزانية الموحدة لسنة 2024
اللجنة المالية العليا تعتمد نموذجا مقترحا للإفصاح ومعايير ......
المزيد