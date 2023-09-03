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حكومة حماد تبدأ توزيع 145 ألف مقعد دراسي لتغطية العجز بالمدارس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 10:08 مساء
حكومة حماد تبدأ توزيع 145 ألف مقعد دراسي لتغطية العجز بالمدارس
جانب من المقاعد الدراسية المقدمة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب لعدة مدارس، الأحد 3 سبتمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الأحد، بدء توزيع 145 ألف مقعد دراسي لتغطية العجز الحاصل بالمدارس، وذلك تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضحت الحكومة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها وفَّرت شحنات كبيرة من المقاعد الدراسية؛ سعيًا لتغطية العجز خلال الفترات الماضية، ما أثر بالسلب على سير العملية التعليمية في أنحاء البلاد.

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وتابعت أن بلديات المنطقة الجنوبية تسلّمت اليوم أولى دفعات المقاعد الدراسية والتي وصلت إحداها إلى بلدية سبها بواقع 1300 مقعد دراسي، فيما تستعد باقي البلديات في شرق البلاد وغربها وجميع بلديات المنطقة الجنوبية، لتسلُّم الدفعات المخصصة لها، بحسب البيان.

وأشارت إلى أن عملية التوزيع على البلديات ستُجرى بحسب أعداد الطلبة وقدرات المدارس الاستيعابية، وذلك لمعالجة المختنقات التي يعانيها القطاع.

وانتظم اليوم الأحد نحو 2.5 مليون طالب وطالبة في فصولهم الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الأول، الذي ينتهي في 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024.

جانب من المقاعد الدراسية المقدمة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب لعدة مدارس، الأحد 3 سبتمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من المقاعد الدراسية المقدمة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب لعدة مدارس، الأحد 3 سبتمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من المقاعد الدراسية المقدمة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب لعدة مدارس، الأحد 3 سبتمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من المقاعد الدراسية المقدمة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب لعدة مدارس، الأحد 3 سبتمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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