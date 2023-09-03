اللافي والسفير الجزائري يستعرضان 4 ملفات بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وسفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، أربعة ملفات سياسية تتصل بتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء عُقِد اليوم الأحد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، تطرق إلى تطورات المشهد السياسي في ليبيا، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس على «فيسبوك».

المصالحة الوطنية والانتخابات

وأفاد البيان بأن الاجتماع تطرق إلى جهود المجلس الرئاسي في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وسبل تحقيق توافق قانوني وسياسي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

ونقل البيان عن السفير الجزائري تأكيده أهمية إنهاء الأزمة في ليبيا بالطرق السلمية من خلال حل ليبي - ليبي، مشيرًا إلى «دعم بلاده جهود المجلس الرئاسي للوصول إلى تحقيق توافق بين جميع مكونات العملية السياسية»، مشيدًا في الوقت نفسه بـ«ما حققه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية».

- الجزائر: لا نملك معلومات كافية حول لقاء «المنقوش - كوهين»

- الجزائر ترفض طلبا فرنسيا لفتح أجوائها أمام «عملية عسكرية» في النيجر

أوضاع دول الجوار والقضية الفلسطينية

كما استعرض الاجتماع أيضًا الأوضاع الراهنة التي تشهدها دول الجوار الأفريقي، وتداعياتها على البلدين.

في حين تطرق اللقاء إلى الموقف الليبي تجاه القضية الفلسطينية، حيث أكد اللافي «الرفض الرسمي والشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من خلال تمسُّك المجلس الرئاسي بالمواقف الوطنية والقومية الراسخة، بنصرة الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع».

وبعد الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، اندلعت حالة غضب شعبي وتظاهرات في عدد من المدن الليبية رافضة للتطبيع، ومعها مواقف العديد من الجهات الرسمية المؤكدة على إدانة التطبيع.