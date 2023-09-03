حفتر يستقبل رئيس جهاز الأمن الداخلي

القاهرة - بوابة الوسط

اسقبل قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الفريق أسامة الدرسي، في مكتبه بمقر القيادة في منطقة الرجمة بمدينة بنغازي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن لقاء حفتر والدرسي جاء «للاطلاع على الخطة الأمنية الموضوعة من قبل رئاسة الجهاز للحفاظ على أمن وسلامة المواطن»، دون تفاصيل.

- حفتر يستقبل وفد مشايخ وأساتذة جامعات وطلابًا من المنطقة الغربية بمقر القيادة العامة

ويأتي لقاء حفتر مع رئيس جهاز الأمن الداخلي في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع جميع المسؤولين والقيادات الأمنية لمتابعة الأوضاع العامة في بنغازي ومناطق شرق وجنوب ليبيا.