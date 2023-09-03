تراجع إنتاج النفط الليبي إلى مليون و204 آلاف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد تراجع إنتاج النفط الخام إلى مليون و204 آلاف برميل يوميًا، من مليون و208 آلاف برميل المسجلة في 23 أغسطس الماضي.

وأضافت المؤسسة أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

بدء الإنتاج من بئر جديدة في شركة نفوسة

والإثنين الماضي، زفت المؤسسة نبأ سارًا للعاملين في القطاع بالإعلان عن بدء الإنتاج من بئر نفطية جديدة تابعة لشركة «نفوسة» بمعدل ألفي برميل يوميًا.

ولفتت المؤسسة إلى أنه من المقرر أن تُنقل كميات النفط المنتج من البئر إلى حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط ثم تُضخ إلى ميناء الزاوية.

وبإجمالي إنتاج قيمته نحو 33 مليارًا و400 مليون دينار، حلت المؤسسة الوطنية للنفط في المرتبة الثانية في قائمة شركات النفط الأفريقية الأكثر تحقيقًا للدخل في العام 2023.

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27.9 مليار دولار إجمالي دخل شركات النفط الحكومية في أفريقيا

ووصل إجمالي قيمة دخل جميع الشركات الأفريقية 27 مليارًا و950 مليون دولار تقريبًا، حسب تحليل لموقع «بيزنيس داي» النيجيري.

وحصلت شركة «سوناطراك» الجزائرية على النصيب الأكبر من الدخل بـ21 مليار دولار، ثم المؤسسة الوطنية للنفط (ليبيا) بـ6.95 مليار دولار، ثم شركة «سونانغول» (أنغولا) بـ 3.4 مليون دولار فقط.

وكشف مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات النفط الخام في النصف الأول من العام الجاري انخفضت إلى 6.95 مليار دولار (33.4 مليار دينار)، بعد أن كانت 37.3 مليار دينار في النصف الأول من العام 2022.