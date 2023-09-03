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المنفي للمشككين في اللجنة المالية: الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 02:22 مساء
المنفي للمشككين في اللجنة المالية: الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها
اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها، 3 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنه يتعجب من التشكيك في قانونية اللجنة المالية العليا التي يرأسها، بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها، مضيفا أن الدائرة الدستورية مفعلة، ويمكن الطعن أمامها.

وأضاف المنفي، خلال الاجتماع الخامس للجنة التي يرأسها، في سبها اليوم الأحد: «نحن من خلال هذا الاجتماع نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيون خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها بسبب الانقسامات والحروب».

واعتبر أن اللجنة «أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا، ولاقت ترحيبا دوليا غير مسبوق»، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يدعم عمل اللجنة بالإجماع.

المنفي: لا إقصاء أو تهميش في إدارة الموارد
وأكد رئيس المجلس الرئاسي حرص اللجنة على «ضرورة تبديد مخاوف كل الأطراف، وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد.

وقال المنفي إن استمرار عقد اجتماعات اللجنة بجميع مدن ومناطق ليبيا «مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية»، مشددًا على ضرورة عدم إقصاء أو تهميش أو انتقاء في إدارة الموارد المالية للبلاد.

وجدد المنفي الدعوة إلى المؤسسات للتواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها»، مشيدًا بـ«الإجراءات العملية التي يبذلها منتسبو المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بالمنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية».

- بالصور.. بدء اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها
- اللجنة المالية العليا تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بمقرارتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني
- بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها

ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق، وأن تنفذ خطط إعمارها، والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.

تأكيد على ضرورة حماية مرافق مؤسسة النفط وشركة الكهرباء
كما شدد على حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والاتفاق على إستراتيجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بهذا الخصوص.

وطالب المنفي الجميع بـ«عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي، واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ،» مجددا الدعوة إلى الوزارات المعنية والمصرف المركزي، لسرعة تقديم البيانات المالية المفصلة، خاصة المتعلقة بالباب الثالث لعام 2022.

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