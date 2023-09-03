  • Alwasat News
Atwasat

قوارب الصيد المزيفة القادمة من ليبيا بالواجهة.. خطة تونسية - إيطالية ضد مهربي البشر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 03 سبتمبر 2023, 01:18 مساء
قوارب الصيد المزيفة القادمة من ليبيا بالواجهة.. خطة تونسية - إيطالية ضد مهربي البشر
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اتفقت تونس وإيطاليا على خطة عمل، لتكثيف الحرب ضد مهربي البشر، وسيجتمعان الأسبوع المقبل، للاتفاق على الخطوط العريضة لتنفيذها، وهو ما يعني تشديد الرقابة على قوارب الصّيد المغادرة من ليبيا، والتي تحدثت عنها روما بأنها أحد أسباب تفاقم أعداد المهاجرين السريين.

وأجرى وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، محادثات هاتفية مع نظيره الإيطالي، بيانتيدوزي ماتيو، حول مسألة الهجرة غير النظامية، وكيفية مجابهتها. ووفق بيان للداخلية التونسية، فإن الوزيرين «استعرضا واقع وآفاق علاقات التعاون، وبرامج الشراكة التي تربط وزارتي داخلية البلدين، ولا سيما في مجالي الهجرة والجريمة المنظمة».

- «الدولية للهجرة» تناقش مع السفير الغاني لدى ليبيا العودة الطوعية للمهاجرين 
- تاياني: قوارب صيد مزيفة تغادر من ليبيا إلى صفاقس
- إيطاليا تخصص 8.5 مليون يورو لليبيا لمكافحة الهجرة.. والمشري يتحدث عن «حلول تلفيقية» للأزمة

واتفق الجانبان على «مواصلة تبادل المعلومات في هذا الشأن من أجل كشف الأطراف الضالعة في تسفير المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء ودول الساحل الأفريقي إلى تونس، لتسهيل عبورهم إلى أوروبا».

دعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية
كما استعرض الاتصال مجهودات الطرفين في دعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية على مكافحة الشبكات التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر، وتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية بين البلدين، وفق البيان نفسه.

أما وزارة الداخلية الايطالية فقد تحدثت عن «توافق تام في وجهات النظر حول ضرورة مواصلة التعاون الجاري بوتيرة سريعة، لمواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التي تدير الاتجار بالبشر». وكشفت أن «طاولة العمليات الإيطالية - التونسية، التي عقدت في الأيام الأخيرة، وضعت خطة عمل، لتكثيف الحرب ضد المهربين، وستجتمع مرة أخرى الأسبوع المقبل».

بناء على هذا الاتفاق، فإان جهود مواجهة المهاجرين غير القانونيين سوف تشمل قوارب الصّيد المزيفة التي تغادر من ليبيا، والتي كشفها وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني.

واعتبر تاياني، في تصريحات سابقة له، أن هذه القوارب الحاملة لمهاجرين، ويقودها تجار البشر، تغادر السواحل الليبية لتصل إلى صفاقس (تونس)، مضيفا: «مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية فقط». وقال: «المشكلة الأخرى مرتبطة بصعوبة تدخل التونسيين بسبب نقص الوسائل والرجال عندهم»، موضحا: «هناك قوات مسلحة تعمل في نوبات مرهقة، ولكنها لا تستطيع وقف التدفق».

في 16 يوليو، أعلنت الرئاسة التونسية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول «الشراكة الإستراتيجية والشاملة» بين الجانبين في مجالات، بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية، بقيمة تزيد على 750 مليون يورو.

قفزة 115% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين
في السياق نفسه، أظهرت بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قفزة بـ115% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، وانطلقوا من شمال أفريقيا، ولا سيما من ليبيا وتونس.

وأوضحت الوكالة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن 89 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا سواحل أوروبا الجنوبية منذ بداية العام 2023، قادمين من ليبيا وتونس عبر منتصف البحر المتوسط، مقارنة بـ23 ألف مهاجر وصلوا أوروبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتوقعت «فرونتكس» ازدياد أعداد المهاجرين الذين يسلكون مسار وسط البحر المتوسط صوب أوروبا خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تقدم فيه عصابات تهريب البشر أسعار أقل للمهاجرين المنطلقين من ليبيا وتونس، وسط منافسة شرسة فيما بينها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً

محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)
كاريكاتير حليم - سبتمبر!

كاريكاتير حليم - سبتمبر!
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو

اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي

إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي
البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات

البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات
جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم رونالدو

جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم ...
وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما

وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما
اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)

اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)
حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية

حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية
الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة

الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة
الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن

الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي

ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير ...
دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق «تطبيع»

دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
دور «إمبراير ليغاسي» في التخفي عن التتبع.. الأميركيون يكشفون آخر زيارة لبريغوجين إلى ليبيا

دور «إمبراير ليغاسي» في التخفي عن التتبع.. الأميركيون يكشفون آخر زيارة لبريغوجين...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
فريق طبي ليبي ينهي معاناة طفلة من عيب خلقي نادر
فريق طبي ليبي ينهي معاناة طفلة من عيب خلقي نادر
ليبيا ثاني أعلى مصدر للنفايات الإلكترونية في أفريقيا
ليبيا ثاني أعلى مصدر للنفايات الإلكترونية في أفريقيا
1420 مخالفة مرورية في أبوسليم
1420 مخالفة مرورية في أبوسليم
بالصور.. بدء اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها
بالصور.. بدء اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها
«الحكومة المصغرة» رواج محلي ودولي.. فهل ينتهي مسلسل تأجيل الانتخابات؟
«الحكومة المصغرة» رواج محلي ودولي.. فهل ينتهي مسلسل تأجيل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
المزيد
المنفي للمشككين في اللجنة المالية: الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها
المنفي للمشككين في اللجنة المالية: الدائرة الدستورية مفعلة ......
اجتماع للجنة مشروعات نقل الكهرباء لمتابعة استكمال محطتين في بنغازي
اجتماع للجنة مشروعات نقل الكهرباء لمتابعة استكمال محطتين في ......
قوارب الصيد المزيفة القادمة من ليبيا بالواجهة.. خطة تونسية - إيطالية ضد مهربي البشر
قوارب الصيد المزيفة القادمة من ليبيا بالواجهة.. خطة تونسية -......
«الحكومة المصغرة» رواج محلي ودولي.. فهل ينتهي مسلسل تأجيل الانتخابات؟
«الحكومة المصغرة» رواج محلي ودولي.. فهل ينتهي مسلسل تأجيل ......
بالصور.. بدء اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها
بالصور.. بدء اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها...
المزيد