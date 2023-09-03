قوارب الصيد المزيفة القادمة من ليبيا بالواجهة.. خطة تونسية - إيطالية ضد مهربي البشر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

اتفقت تونس وإيطاليا على خطة عمل، لتكثيف الحرب ضد مهربي البشر، وسيجتمعان الأسبوع المقبل، للاتفاق على الخطوط العريضة لتنفيذها، وهو ما يعني تشديد الرقابة على قوارب الصّيد المغادرة من ليبيا، والتي تحدثت عنها روما بأنها أحد أسباب تفاقم أعداد المهاجرين السريين.

وأجرى وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، محادثات هاتفية مع نظيره الإيطالي، بيانتيدوزي ماتيو، حول مسألة الهجرة غير النظامية، وكيفية مجابهتها. ووفق بيان للداخلية التونسية، فإن الوزيرين «استعرضا واقع وآفاق علاقات التعاون، وبرامج الشراكة التي تربط وزارتي داخلية البلدين، ولا سيما في مجالي الهجرة والجريمة المنظمة».

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واتفق الجانبان على «مواصلة تبادل المعلومات في هذا الشأن من أجل كشف الأطراف الضالعة في تسفير المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء ودول الساحل الأفريقي إلى تونس، لتسهيل عبورهم إلى أوروبا».

دعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية

كما استعرض الاتصال مجهودات الطرفين في دعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية على مكافحة الشبكات التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر، وتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية بين البلدين، وفق البيان نفسه.

أما وزارة الداخلية الايطالية فقد تحدثت عن «توافق تام في وجهات النظر حول ضرورة مواصلة التعاون الجاري بوتيرة سريعة، لمواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التي تدير الاتجار بالبشر». وكشفت أن «طاولة العمليات الإيطالية - التونسية، التي عقدت في الأيام الأخيرة، وضعت خطة عمل، لتكثيف الحرب ضد المهربين، وستجتمع مرة أخرى الأسبوع المقبل».

بناء على هذا الاتفاق، فإان جهود مواجهة المهاجرين غير القانونيين سوف تشمل قوارب الصّيد المزيفة التي تغادر من ليبيا، والتي كشفها وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني.

واعتبر تاياني، في تصريحات سابقة له، أن هذه القوارب الحاملة لمهاجرين، ويقودها تجار البشر، تغادر السواحل الليبية لتصل إلى صفاقس (تونس)، مضيفا: «مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست إيطالية فقط». وقال: «المشكلة الأخرى مرتبطة بصعوبة تدخل التونسيين بسبب نقص الوسائل والرجال عندهم»، موضحا: «هناك قوات مسلحة تعمل في نوبات مرهقة، ولكنها لا تستطيع وقف التدفق».

في 16 يوليو، أعلنت الرئاسة التونسية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول «الشراكة الإستراتيجية والشاملة» بين الجانبين في مجالات، بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية، بقيمة تزيد على 750 مليون يورو.

قفزة 115% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين

في السياق نفسه، أظهرت بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قفزة بـ115% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، وانطلقوا من شمال أفريقيا، ولا سيما من ليبيا وتونس.

وأوضحت الوكالة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن 89 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا سواحل أوروبا الجنوبية منذ بداية العام 2023، قادمين من ليبيا وتونس عبر منتصف البحر المتوسط، مقارنة بـ23 ألف مهاجر وصلوا أوروبا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتوقعت «فرونتكس» ازدياد أعداد المهاجرين الذين يسلكون مسار وسط البحر المتوسط صوب أوروبا خلال الأشهر المقبلة، في الوقت الذي تقدم فيه عصابات تهريب البشر أسعار أقل للمهاجرين المنطلقين من ليبيا وتونس، وسط منافسة شرسة فيما بينها.