1420 مخالفة مرورية في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس تحرير أكثر من 1420 مخالفة مرورية في منطقة أبوسليم.

وأشارت المديرية إلى أن «شرطة مرور أبوسليم تواصل حملتها الأمنية على المخالفين، وتمكنت من ضبط أكثر من 320 سيارة دون لوحات معدنية أو رخص قيادة».

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مخالفات مروية سابقة في أبوسليم

في يونيو الماضي، ضبط قسم مرور أبوسليم 416 سيارة، من بينها سيارات يقودها أجانب، دون تغيير ملكيتها أو لوحاتها المعدنية.

سيارات مخالفة في مركز شرطة أبوسليم، 3 سبتمبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)