التربية والتعليم: 85 مليون دينار قيمة الموازنة التشغيلية هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكيلة وزارة التربية التعليم التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، مسعودة الأسود، إن الموازنة التشغيلية للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجديد بلغت نحو 85 مليون دينار.

ونقلت منصة «حكومتنا» عن «مسعودة» القول: «التوزيع كان وفقا لعدد الطلاب في كل مراقبة»، مبينة: «80% من المدارس مستوفية البيانات، وجاهزة لصرف موازنتها». وانتظم 2.5 مليون تلميذ وطالب في كامل التراب الليبي في مدارسهم مع بداية العام الدراسي 2023-2024، اليوم الأحد.

عدد تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي

وبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي مليونا و982 ألفا و422 تلميذا وتلميذة، بينما بلغ عدد طلاب مرحلة التعليم الثانوي 363 ألفا و246 تلميذا وتلميذة. وسيدرس التلاميذ والطلاب في 6608 مؤسسات تعليمية.

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وأشارت المسؤولة إلى أن مدارس 45 مراقبة لديها حسابات مصرفية قد تسلمت صكوكها من أصل 90 مراقبة، والبقية في طور الإنجاز. وأوضحت أن المدارس التي ليس لديها حساب مصرفي ستصرف لها عهدة يتسلمها مدير المدرسة.

كما لفتت إلى أن بنود الصرف تشمل أربعة أبواب: عمليات الصيانة الخفيفة، والنشاط المدرسي، والنظافة العامة، والقرطاسية، إلى جانب الاحتياجات التي يحددها المراقب مع المدير وفقا لاحتياج المدرسة.

وبيّنت «مسعودة» إلى أن كل المدارس يتابعها المراقب المالي ومسؤول المتابعة في المراقبة، مؤكدة ضرورة قفل العهدة قبل 15 من ديسمبر المقبل، وأن كل مدير لن يقفل العهدة فسيجرى قفلها من راتبه.

يبلغ عدد المدارس بين العامة والخاصة وتعليم الكبار 6383 مدرسة. في حين يبلغ عدد التلاميذ والطلاب لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 2.345.668 بالعام الدراسي 2023-2024.