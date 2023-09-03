كاتب أميركي: لقاء المنقوش - كوهين يؤخر التقارب مع إسرائيل سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

قال الكاتب الأميركي بين فيشمان إن تبعات لقاء «المنقوش ـ كوهين» أخرت التقارب بين «إسرائيل» وليبيا سنوات نتيجة ما ارتكبه الطرفان من أخطاء، أبطلت القيمة المحتملة لـ«اجتماع روما».

وفي مقال، نشره معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» الثلاثاء الماضي، أوضح فيشمان: «كان ينبغي لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن يضعا قواعد أساسية أكثر وضوحاً للاجتماع، لكي تمنع كوهين من القضاء على أي آفاق لمسار إسرائيلي - ليبي جدي على المدى القريب».

«اللقاء هدفه التقرب إلى واشنطن»

ورجح الكاتب الأميركي أن يكون «تواصل الدبيبة مع كوهين رسالة إلى الولايات المتحدة بأنه مستعد للتفاعل مع إسرائيل، على الرغم من دعم بلاده تاريخياً القضية الفلسطينية»، مشيرا إلى تعرضه لضغوط سياسية في الداخل، أواخر العام الماضي، ومن ثم استجابته لطلب واشنطن باعتقال وتسليم أبو عجيلة مسعود

ورأى فيشمان أن اللقاء «جاء في وقت حساس بالنسبة إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة». كما وصف اللقاء بـ«الفضيحة»، مشيرا إلى استجابة الدبيبة لطلبات واشنطن، للبقاء فترة أطول في السلطة.

وأضاف أن الدبيبة واجه صعوبات في السابق، خاصة بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في نهاية ديسمبر 2021، والتي كان يفترض أن تنهي رسميا مهمة حكومته، حسب المقال.

ضغوط سياسية على الدبيبة.. وبداية فقدان الدعم الدولي

تابع الكاتب: «أسهمت ترتيبات ما بعد تأجيل الانتخابات في إبقاء الدبيبة رئيساً للوزراء، على الرغم من أن المفاوضات المتعلقة بتحديد جدول زمني للانتخابات جددت أخيراً مساعي منافسيه لإقالته من منصبه. ومع أنه تصدى لهذه الجهود حتى الآن، إلا أنه ربما بدأ يفقد الدعم الدولي».

وأوضح أن الدبيبة عندما واجه ضغوطاً سياسية في الداخل، أواخر العام الماضي (2022)، استجاب للطلب الذي تقدمت به واشنطن منذ فترة طويلة باعتقال وتسليم المشتبه به في تفجير «طائرة لوكيربي» أبو عجيلة مسعود، وواجه نتيجة ذلك احتجاجات مناهضة له، واتهامات بتجاوز القانون.

وأشار «فيشمان» إلى مناشدة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي المجتمع الدولي لـ «تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لغلق صفحة الترتيبات (الحكومات) الموقتة التي لا نهاية لها في ليبيا»، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 أغسطس الماضي في نيويورك.

وصرحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في الاجتماع نفسه: «نحن منفتحون على دعم تشكيل حكومة تصريف أعمال تكنوقراطية، تتمثل مهمتها الوحيدة في توجيه البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة».

ورأى الكاتب أن تعليق ليندا توماس «بمثابة تحذير من تعنت الدبيبة، خاصة أنه واحد من بين النخب السياسية المتعددة التي أعاقت التقدم في تنظيم الانتخابات».

الثلاثة المخطئون.. الدبيبة والمنقوش وكوهين

وفيما يخص لقاء روما، قال «فيشمان» إن كل من الدبيبة والمنقوش وكوهين ارتكبوا «أخطاء أبطلت القيمة المحتملة لاجتماع روما».

وأوضح أن كوهين انتهك شرط السرية الواضح عندما أدلى ببيان علني بشأن المحادثات. وفي وقت لاحق، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التسريبات كانت وراء قرار كوهين بإعلان اللقاء، «على الرغم من أن الدبيبة وحكومته كان بإمكانهم نفي أي تسريبات من هذا القبيل بسهولة»، وفق الكاتب.

ولفت «فيشمان» إلى أن المنقوش ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، كانا عليهما أن «يضعا قواعد أساسية أكثر وضوحاً للنقاش، والتي كان من الممكن أن تمنع كوهين من القضاء على أي آفاق لمسار إسرائيلي - ليبي جدي على المدى القريب».

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وفيما يخص المقنوش، قال الكاتب إنها لم تملك أي خلفية دبلوماسية قبل توليها المنصب، «على عكس أسلافها الذين كانوا دبلوماسيين ذوي خبرة ودراية بتعقيدات وزارة الخارجية الليبية».

وتابع: «افتقرت المنقوش إلى قاعدة دعم خاصة بها، وتمتعت بنفوذ محدود خارج نطاق ما منحه إياها الدبيبة وأوساطه. لكنها أبدت قدرة على الصمود خلال عامَيها الأول والثاني في منصبها».

«عروض حفتر لتل أبيب»

أشار «فيشمان» إلى تقدم قائد قوات «القيادة العامة»، خليفة حفتر، بـ«عروض خاصة لإسرائيل على مدى العامين الماضيين، بهدف الحصول على أسلحة أو دعم سياسي».

واعتبر أن «هذا النهج قد يكون مستساغاً في ليبيا، ولا سيما أن حفتر يسيطر على الفضاء المعلوماتي في الشرق. لكن عقد اجتماع رسمي بين وزيري الخارجية تجاوز بطبيعة الحال حدود المعقول، وقد يتبين أنه يتعذر إصلاح الوضع بالنسبة إلى الدبيبة».