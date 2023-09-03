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اليوم.. المنفي يترأس اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 09:45 صباحا
اليوم.. المنفي يترأس اجتماع اللجنة المالية العليا في سبها
الاجتماع الرابع للجنة المالية العليا برئاسة المنفي في مصراتة، الأحد 20 أغسطس 2023. (أرشيفية: المجلس الرئاسي)
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يعقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا، وسلسلة من الاجتماعات الأخرى.

وقال مصدر مقرب من المجلس الرئاسي إلى «بوابة الوسط»، إن المنفى توجه، صباح اليوم، إلى سبها، لترؤس الاجتماع.

وفي بيان بشأن أدائها، دعت اللجنة المالية العليا الأطراف جميعها يوم الأربعاء الماضي إلى «الالتزام بمقرراتها، وعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي، لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها»، مؤكدة استمرار «عقد اجتماعاتها المتواصلة في المدن والمناطق المختلفة في ربوع ليبيا».

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وعقدت اللجنة آخر اجتماعاتها في مدينة مصراتة 20 أغسطس الماضي، حيث أكدت الاستمرار في صرف مخصصات البابين الأول والثاني من قِبل وزارة المالية، بعدما اطمأنت من أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الإنفاق المعتمدة، ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني، وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، وضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تُدرج بجداول الإنفاق المعتمدة.

اختصاصات اللجنة العليا للترتيبات المالية
في يوليو الماضي، شكّل المنفي اللجنة التي تضم 17 عضوا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، و«القيادة العامة»، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وحدد قرار المنفي اختصاصات اللجنة في «إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة، للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها، ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة، وأخيرا الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص، بغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية».

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