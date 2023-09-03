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حملة لإزالة المباني العشوائية بأم الأرانب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 12:55 صباحا
حملة لإزالة المباني العشوائية بأم الأرانب
من إزالة مباني عشوائية في أم الأرانب، 2 سبتمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية)
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أطلقت إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية، السبت، حملة لإزالة المباني العشوائية والأوكار بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا.

وجاءت الحملة بناء على تعليمات المحامي العام في سبها بشأن إزالة المباني العشوائية والأوكار من المنطقة، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.

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وأشارت الإدارة إلى مشاركة دورياتها رفقة قوات القيادة العامة في العملية. وأطلقت قوات القيادة العامة عملية عسكرية في الجنوب الليبي في 25 أغسطس الماضي.

وأرجع الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إطلاق هذه العملية إلى «حماية البلاد والشعب ومقدراته الاقتصادية والتنموية، والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة، ونظرا للتقارير والمعلومات المتواترة لغرف القيادة والمعلومات من نقاط السيطرة والمراقبة، بالإضافة إلى المعلومات الاستخباراتية والأمنية الدقيقة والواسعة».

من إزالة مباني عشوائية في أم الأرانب، 2 سبتمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية)
من إزالة مباني عشوائية في أم الأرانب، 2 سبتمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية)
من إزالة مباني عشوائية في أم الأرانب، 2 سبتمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية)
من إزالة مباني عشوائية في أم الأرانب، 2 سبتمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية)
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