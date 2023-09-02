  • Alwasat News
Atwasat

انتشار أمني أمام المؤسسات التعليمية تزامنا مع بدء الدراسة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 11:00 مساء
انتشار أمني أمام المؤسسات التعليمية تزامنا مع بدء الدراسة في طرابلس
تلاميذ يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي، 20 يوليو 2023. (وزارة التعليم)
alwasat radio

أعلن مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، انتشار عناصر وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أمام جميع المؤسسات التعليمية في الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي، غدا الأحد على أن ينتهي النشاط المدرسي على مستوى ليبيا في 16 يوليو 2024.

وقال وهيبة في تصريح إلى منصة «حكومتنا» الرسمية، السبت، إن الخطة الأمنية الأمنية المواكبة لانطلاق العام الدراسي الجديد تتضمن انتشار عناصر من وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن طرابلس وشرطة المرور والنجدة أمام جميع المؤسسات التعليمية في الفترتين الصباحية والمسائية وذلك لضمان سير حركة المرور بسلاسة.

«التعليم»: توزيع 32 مليون كتاب على المراقبات.. ولا محذوفات في المقررات الدراسية
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
«التعليم»: محاضرات مدرسية عن إرشادات المرور

اعتماد الخطة الدارسية للعام الجديد
واعتمد وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، في 16 أغسطس الماضي، الخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2023 والتي تنص على بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 3 سبتمبر الجاري، وينتهي 21 ديسمبر 2023، على أن تُجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 21 يناير 2024 حتى 2 مايو 2024. وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو، وامتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024. ويختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا يوم 16 يوليو، على أن تكون عطلة المعلمين خلال شهر أغسطس 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة جديدة تتولى توزيع جوائز «غولدن غلوب» يناير القادم

منظمة جديدة تتولى توزيع جوائز «غولدن غلوب» يناير القادم
اتهام المصممة «نانسي غونزاليس» بالتآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية

اتهام المصممة «نانسي غونزاليس» بالتآمر لاستيراد ونقل حيوانات برية
حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية

حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية
الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة

الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة
الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن

الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز

المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز
غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض

غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض
ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي

ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير ...
الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»

الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»
دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق «تطبيع»

دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
دور «إمبراير ليغاسي» في التخفي عن التتبع.. الأميركيون يكشفون آخر زيارة لبريغوجين إلى ليبيا

دور «إمبراير ليغاسي» في التخفي عن التتبع.. الأميركيون يكشفون آخر زيارة لبريغوجين...
ضبط سيارة تتبع هاتف ليبيا في عين زارة

ضبط سيارة تتبع هاتف ليبيا في عين زارة
انتشار أمني كثيف يطوق العاصمة طرابلس الجمعة

انتشار أمني كثيف يطوق العاصمة طرابلس الجمعة
شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الأمن يبحث في نهاية سبتمبر تمديد مهمة مكافحة تهريب البشر قبالة سواحل ليبيا
مجلس الأمن يبحث في نهاية سبتمبر تمديد مهمة مكافحة تهريب البشر ...
إحالة 49 متهمًا إلى النيابة في طرابلس خلال يومين
إحالة 49 متهمًا إلى النيابة في طرابلس خلال يومين
الدبيبة يصدر تعليماته بإنشاء غرفة أمنية بمصراتة
الدبيبة يصدر تعليماته بإنشاء غرفة أمنية بمصراتة
شاهد في «تغطية خاصة».. نحو طريق السكة عبر واشنطن وتل أبيب
شاهد في «تغطية خاصة».. نحو طريق السكة عبر واشنطن وتل أبيب
انتشار أمني أمام المؤسسات التعليمية تزامنا مع بدء الدراسة في طرابلس
انتشار أمني أمام المؤسسات التعليمية تزامنا مع بدء الدراسة في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
المزيد
بعد نحو 3 أشهر من فقدانها... العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت بمكة
بعد نحو 3 أشهر من فقدانها... العثور على جثمان الحاجة برنية ......
حملة لإزالة المباني العشوائية بأم الأرانب
حملة لإزالة المباني العشوائية بأم الأرانب...
النائب العام: ضبط 13 متهما في قضايا قتل وحرابة بالعجيلات
النائب العام: ضبط 13 متهما في قضايا قتل وحرابة بالعجيلات...
انتشار أمني أمام المؤسسات التعليمية تزامنا مع بدء الدراسة في طرابلس
انتشار أمني أمام المؤسسات التعليمية تزامنا مع بدء الدراسة في......
شاهد في «تغطية خاصة».. نحو طريق السكة عبر واشنطن وتل أبيب
شاهد في «تغطية خاصة».. نحو طريق السكة عبر واشنطن وتل أبيب...
المزيد