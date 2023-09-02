انتشار أمني أمام المؤسسات التعليمية تزامنا مع بدء الدراسة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير أمن طرابلس، اللواء خليل وهيبة، انتشار عناصر وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أمام جميع المؤسسات التعليمية في الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي، غدا الأحد على أن ينتهي النشاط المدرسي على مستوى ليبيا في 16 يوليو 2024.

وقال وهيبة في تصريح إلى منصة «حكومتنا» الرسمية، السبت، إن الخطة الأمنية الأمنية المواكبة لانطلاق العام الدراسي الجديد تتضمن انتشار عناصر من وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن طرابلس وشرطة المرور والنجدة أمام جميع المؤسسات التعليمية في الفترتين الصباحية والمسائية وذلك لضمان سير حركة المرور بسلاسة.

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اعتماد الخطة الدارسية للعام الجديد

واعتمد وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، في 16 أغسطس الماضي، الخطة الدراسية للعام الدراسي 2024/2023 والتي تنص على بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 3 سبتمبر الجاري، وينتهي 21 ديسمبر 2023، على أن تُجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 21 يناير 2024 حتى 2 مايو 2024. وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو، وامتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024. ويختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا يوم 16 يوليو، على أن تكون عطلة المعلمين خلال شهر أغسطس 2024.