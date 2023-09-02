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الدبيبة يصدر تعليماته بإنشاء غرفة أمنية بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 09:18 مساء
الدبيبة يصدر تعليماته بإنشاء غرفة أمنية بمصراتة
جانب من لقاء الدبيبة مع مسؤولين في مصراتة، 2 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
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أصدر رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، تعليماته بإنشاء غرفة أمنية لتوحيد الجهود داخل بلدية مصراتة، وتعميم النموذج على سائر البلديات مستقبلًا.

جاء ذلك خلال عقد الدبيبة رفقة وزير المواصلات محمد الشهوبي اجتماعًا موسعًا لمتابعة الأوضاع الأمنية في مصراتة؛ حيث أكد في هذا السياق أن «الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لبسط الأمن داخل بلدية مصراتة والبلديات كافة» وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» الرسمية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وشدد الدبيبة على ضرورة «ترتيب الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتفادي وقوع أي خروقات أمنية، واعتماد خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية لتطبيقها على نطاق البلدية».

وشارك في الاجتماع مدير مديرية أمن مصراتة، وعميد وأعضاء البلدية، ورئيس أعيان وحكماء المدينة، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والضبطية والقوات العسكرية داخل نطاق البلدية.

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مظاهرات في مصراتة ضد لقاء «المنقوش- كوهين»
ومنذ الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما قبل أكثر من 10 أيام تتواصل المظاهرات في مصراتة تنديدًا بالتطبيع.

ومساء الجمعة، تظاهر عدد من المحتجين في مدينة مصراتة أمام قاعة الشعب، مطالبين بـ«القبض على مَن شارك ونسق وجهز للقاء المنقوش وكوهين، والقصاص منهم أمام أعين الجميع» حسب بيان تلاه أحد المتظاهرين.

إلى ذلك، قال «حراك 17 فبراير» في بيان الأسبوع الماضي، إن الدبيبة «اعتذر عما قاله في حق قيادات من الحراك في اجتماع سابق مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة». وعلى خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في وقت سابق الشهر الماضي، وصف الدبيبة خلال الاجتماع المذكور «حراك 17 فبراير» بأنهم «مجموعة من الفشلة».

لكن «حراك 17 فبراير» قال في بيان إنه اجتمع مع الدبيبة، الذي وصف أهداف الحراك بأنها «متفق عليها وليست محل خلاف»، دون تحديد موعد هذا الاجتماع.

جانب من لقاء الدبيبة مع مسؤولين في مصراتة، 2 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
جانب من لقاء الدبيبة مع مسؤولين في مصراتة، 2 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
جانب من لقاء الدبيبة مع مسؤولين في مصراتة، 2 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
جانب من لقاء الدبيبة مع مسؤولين في مصراتة، 2 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
جانب من لقاء الدبيبة مع مسؤولين في مصراتة، 2 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
جانب من لقاء الدبيبة مع مسؤولين في مصراتة، 2 سبتمبر 2023. (حكومتنا)
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