إحالة 49 متهمًا إلى النيابة في طرابلس خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت مراكز الشرطة بمديرية أمن طرابلس 49 متهمًا إلى النيابة العامة خلال اليومين الماضيين، وذلك حسب إحصائية جديدة.

وأظهرت الإحصائية المنشورة على صفحة مديرية أمن طرابلس على موقع «فيسبوك» أن مركز الهضبة أوقف سبعة متهمين، فيما أوقف مركز الغربي ستة، وعين زارة سبعة، والجامعة اثنين، والفرناج 11.

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في حين أحال مركز شرطة زاوية الدهماني متهمَين إلى النيابة العامة، والحي الصناعي ثلاثة، وسوق الجمعة ثلاثة، إضافة إلى متهم واحد من مركز شرطة باب بن غشير، ومتهمَين من مركز طريق المطار، وخمسة من غوط الشعال.