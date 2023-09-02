مجلس الأمن يبحث في نهاية سبتمبر تمديد مهمة مكافحة تهريب البشر قبالة سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

من المتوقع أن يجدد مجلس الأمن الدولي التفويض بتفتيش ومصادرة السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، وذلك في جلسة بنهاية سبتمبر الجاري.

ويخص التفويض تفتيش السفن بناء على أسباب معقولة للاشتباه في أنها تستخدم لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر من ليبيا، فيما ينتهي التفويض الحالي في 29 سبتمبر الجاري.

ومن خلال عملية «إيريني»، فإن الاتحاد الأوروبي يعد المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ التفويض الذي منحه المجلس لتفتيش السفن المشتبه في قيامها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر قبالة سواحل ليبيا، وفق موقع «سكيوريتي كاونسيل ريبورت» التابع لمجلس الأمن.

مشاركة فرنسية في صياغة التفويض

وتشترك فرنسا ومالطا في صياغة التفويض بشأن ليبيا الذي يجري النظر فيه خلال سبتمبر.

وفي مارس الماضي، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تفويض العملية العسكرية «إيريني» حتى 31 مارس 2025.

وتتمثل المهمة الرئيسية للعملية في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، من خلال استخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية والبحرية. على وجه الخصوص.

وجرى تكليف البعثة بإجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، المشتبه في حملها أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على البلاد.

روسيا: الأوضاع لم تستقر على الأرض رغم التفويض

وأشار الموقع التابع لمجلس الأمن إلى امتناع روسيا في وقت سابق عن التصويت على القرار 2684، بدعوى أن «تفويض عمليات التفتيش البحري لم يؤد إلى نتائج عملية فيما يتعلق بالاستقرار على الأرض».

- عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

- قائد «إيريني»: التمديد للعملية يؤكد أهميتها.. ومهمتنا الرئيسية الإسهام في استقرار ليبيا

- حصيلة نشاط «إيريني» خلال أبريل: رصد 7 رحلات جوية مشبوهة

وجاء في آخر تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريس بشأن ليبيا في 8 أغسطس الماضي، نقلًا عن المنظمة الدولية للهجرة، أنه بين يناير 2022 وفبراير 2023، ارتفع عدد المهاجرين المقيمين في ليبيا من 635 ألفًا و51 شخصًا إلى 706 و62 شخصًا.

مئات الوفيات والمفقودين في المتوسط منذ بداية 2023

كما زاد عدد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط من البلاد، فحتى أول يوليو، جرى اعتراض 8496 شخصًا وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية عام 2023. وتم الإبلاغ عن وفاة 780 شخصًا إضافيًا وفقدان 944 خلال الفترة نفسها.

ووفقًا للتقرير، فإن «الوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان والحماية للمهاجرين واللاجئين لا يزال يثير قلقًا بالغًا».

ووصف التقرير وضع الأطفال المهاجرين في ليبيا بأنه مثير للقلق بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة «واصلت مراقبة الاحتجاز المطول للأطفال دون إجراء قضائي، في انتهاك لالتزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».

اختطاف أطفال من السودان وتهريبهم إلى ليبيا

وتحققت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من 24 حالة لأطفال اختطفوا من السودان؛ «حيث جرى تسجيلهم كطالبي لجوء قبل تهريبهم إلى ليبيا».

كما أفاد الرصد الذي أجرته البعثة الأممية لدى ليبيا أن «هؤلاء الأطفال تعرضوا لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك العمل القسري في معسكرات الجيش».