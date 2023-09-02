مركز «صوفان» للدراسات الأمنية: انعدام الاستقرار في ليبيا يهدد الوضع في الإقليم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

حذر مركز «صوفان» للدراسات الأمنية والإستراتيجية من تفاقم حالة انعدام الاستقرار والعنف في ليبيا، وتأثيرها على منطقة جنوب الساحل، مشيرًا إلى الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

ويرى تقرير للمركز، نشر الخميس الماضي، أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس «تعكس الصعوبات الكبيرة التي تحول دون نجاح مساعي وسطاء الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة وتنظيم الانتخابات الوطنية التي طال انتظارها، وتأتي في إطار التنافس المستمر على السلطة».

فوضى في دول الجوار

كما حذر التقرير من أن الاستقرار في ليبيا يتأثر بـ«الفوضى التي تعم البلدان المجاورة»، ويؤثر فيها كذلك، وخاصة السودان والنيجر، مشيرًا إلى الوجود الكثيف للمجموعات المسلحة على طول الحدود بين تلك البلدان، بالإضافة إلى التدخل شبه المستمر للجهات الخارجية.

وتخلق الأوضاع في ليبيا، حسب المركز، فرصة ملائمة أمام مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية لتوسيع نفوذها في ليبيا والمنطقة، وإعادة بناء صفوفها خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادتها في موسكو، ومقتل قائدها يفغيني بريغوجين.

اشتباكات طرابلس الأخيرة تختلف عن الجولات السابقة

على الرغم من تكرار اندلاع الاشتباكات المسلحة في طرابلس، لفت تقرير المركز إلى أن الاشتباكات الأخيرة بين «لواء 444» و«قوة الردع الخاصة» تختلف عن سابقاتها، لأن الطرفين مواليان لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، إلا أن الأولى تتبع وزارة الدفاع، بينما تتبع الأخيرة المجلس الرئاسي.

وأثارت الاشتباكات الأخيرة في طرابلس موجة إدانة دولية وإقليمية، واعتبرتها البعثة الأممية في ليبيا والمبعوث عبدالله باتيلي «نكسة للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا».



تأثير الأزمة في ليبيا على المنطقة

كما أثار تقرير مركز «صوفان» تساؤلات حول تأثير انعدام الاستقرار في ليبيا على الوضع في منطقة الساحل الأفريقية ككل، خاصة في الدول المجاورة لليبيا التي تعاني بدورها أزمات دولية وفقرًا وانعدام الاستقرار.



وقال: «على عكس توقعات الأمم المتحدة، لم تسحب أي من النيجر أو السودان أو تشاد مقاتليهم المنتشرين في جنوب ليبيا. وكانت النيجر، كغيرها من بلدان منطقة الساحل، الأكثر تأثرًا بالأزمة في ليبيا؛ إذ انضم بعض النيجريين إلى القوات المرتزقة في الجنوب. كما تنشط عناصر مسلحة على طول المنطقة الحدودية بين البلدين».

علاقات ليبية بالصراع في السودان

وفيما يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين الصراع في ليبيا والسودان، لاحظ الخبراء «الروابط بين قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وقوات الدعم السريع التي تنخرط في اشتباكات مسلحة مع قوات الجيش السوداني في الخرطوم منذ أبريل الماضي».

وقال تقرير «صوفان» إن «حفتر وداعميه يعتمدون على قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، لحماية تجارتهم المربحة وطرق التهريب والاستثمارات في مناجم السودان، وغيرها من الصناعات».

وعلى الرغم من أن باتيلي لم يذكر اسم حفتر على وجه التحديد في الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن في 22 أغسطس الماضي، لكنه ذكر أن حدود ليبيا مع السودان كانت مفتوحة أمام «الجماعات المسلحة والمرتزقة وزعماء العصابات الذين يتعاملون في الهجرة غير الشرعية، والتعدين غير القانوني، والاتجار بالمخدرات، والأنشطة الإجرامية الأخرى»، فيما أشار التقرير إلى سيطرة قوات القيادة العامة على المناطق الحدودية بين ليبيا والسودان.

ورددت ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، التعليقات نفسها من خلال تأكيد أن عدم الاستقرار في السودان والنيجر يمكن أن يتطور إلى عنف أوسع نطاقًا، والإصرار على أن الشعب الليبي مستعد للتسوية والاستقرار.

«فاغنر» تستفيد من انعدام الاستقرار في ليبيا

على صعيد آخر، ألقت الاشتباكات الأخيرة في طرابلس الضوء على مساعي روسيا، والقوات المرتزقة التابعة لها، المتمثلة في مجموعة «فاغنر»، في الاستفادة إستراتيجيًا واقتصاديًا من انعدام الاستقرار، سواء في ليبيا أو منطقة الساحل بشكل عام.

وبرزت قضية «فاغنر» ونفوذها داخل ليبيا في الإحاطة الأخيرة التي قدمها باتيلي أمام مجلس الأمن، أغسطس الماضي، إذ قال: «فاغنر موجودة في ليبيا، لكن الأمم المتحدة ليست لديها معلومات عن حجم وجودها أو معداتها».

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ومع ذلك، تردد على نطاق واسع أن كلًا من روسيا و«فاغنر» دعمتا محاولات حفتر للسيطرة على طرابلس بالعام 2019. وترصد الولايات المتحدة التأثير «الخبيث» للمجموعة العسكرية الروسية في ليبيا، وكذلك في مالي والنيجر والسودان؛ إذ لم تخف «فاغنر» طموحها لتثبيت موطئ قدم إضافي لها في أفريقيا.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن عمليات «فاغنر» في أفريقيا ستستمر حتى بعد الوفاة الغامضة لمؤسسها إثر تحطم طائرته الخاصة منذ أيام، وذلك استنادًا إلى انجذاب العديد من النخب الإقليمية إلى إدانات موسكو الهيمنة الغربية في القارة السمراء.

شعبية فرنسا في أفريقيا تتراجع أمام روسيا

ووفق التقرير، «تقدر مجموعة واسعة من الخبراء أن شعبية موسكو في أفريقيا جاءت على حساب فرنسا، التي أدت عملياتها لمكافحة الإرهاب وغيرها من العمليات العسكرية في أفريقيا، والتي غالبًا ما تكون بالشراكة مع الولايات المتحدة، إلى سقوط ضحايا من المدنيين وأضرار في الممتلكات، وأثارت غضب الكثير من السكان في عديد من البلدان، خاصة النيجر».

وأضاف: «صوّرت روسيا نفسها كقوة مناهضة للاستعمار في كل أنحاء القارة، خاصة البلدان الناطقة بالفرنسية. وتأتي شعبية روسيا في المنطقة على الرغم من حقيقة أن موسكو ليس لديها الكثير لتقدمه لأفريقيا في التجارة أو الاستثمار».