منظمات إغاثة تتهم إيطاليا وخفر السواحل الليبي بعرقلة أنشطة الإنقاذ

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

اتهمت 56 من منظمات الإغاثة والإنقاذ الدولية قوات خفر السواحل الليبي بإعادة قوارب الهجرة غير الشرعية بشكل قسري إلى ليبيا، وكذلك الحكومة الإيطالية بزيادة العراقيل أمام أنشطة البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، مما يهدد بوقف عملها تماما.

وانتقدت 56 منظمة إنقاذ وإغاثة دولية، في بيان مشترك، استمرار خفر السواحل الليبي، الممول من الاتحاد الأوروبي، في جر قوارب الهجرة غير الشرعية بالبحر المتوسط وإعادتها قسرا إلى ليبيا؛ «حيث يتعرض المهاجرون واللاجئون إلى تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، حسب الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين».

وطالبت المنظمات بتدخل فوري من قِبل الاتحاد الأوروبي، وإنهاء أي محاولات لعرقلة أنشطة الإغاثة الإنسانية في البحر المتوسط، مشيرة إلى احتجاز ثلاث سفن للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط: «أورورا» و«أوبن آرمز» و«سي آى».

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ممارسات خفر السواحل الليبي تنتهك حقوق المهاجرين

واتهم البيان «كتيبة طارق بن زياد» التابعة لقوات القيادة العامة «بالإصرار على جر قوارب الهجرة وإعادة المهاجرين قسريا إلى ليبيا»، مشيرًا إلى أن الكتيبة ممولة من الاتحاد الأوروبي.

كما لفت البيان إلى «تورطها في ممارسات تعذيب غير قانونية وقتل واختفاء قسري، وغيرها من الانتهاكات بحق المهاجرين».

ونشرت منظمة «سي ووتش» الدولية، منذ أيام، صورا كشفت محاولة من قِبل خفر السواحل الليبي لاعتراض قارب يقل مهاجرين في البحر المتوسط، بغرض سرقة محركاته، وبيعها لاحقا لشبكات التهريب.

محاولة لإعادة مهاجرين بالقوة إلى ليبيا

كما سجلت منظمة «أطباء بلا حدود»، في 24 أغسطس الماضي، محاولة خفر السواحل لإعادة مهاجرين غير شرعيين بالقوة إلى ليبيا.

وفي اليوم ذاته، أعلنت المنظمة وقف أنشطتها لتقديم الرعاية الصحية إلى المهاجرين واللاجئين في طرابلس بسبب ما وصفته بـ«البيئة المعادية للمنظمات الدولية في ليبيا».

وفي 18 أغسطس الماضي، وثقت منظمة «ألارم فون» اعتراض خفر السواحل الليبي قاربا يقل 110 مهاجرين، بينهم 40 طفلا، وإطلاق الرصاص الحي عليهم، مما أسفر عن إصابة أحد المهاجرين. وكشفت المنظمة إعادة هؤلاء المهاجرين بالقوة، واحتجازهم في سجن عسكري ببنغازي.

وجاء في البيان المشترك أن «كتيبة طارق بن زيادة طلبت فدية تتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف دولار مقابل كل شخص. لكن بفضل الاهتمام الإعلامي المكثف، جرى إطلاق المهاجرين الـ110 على مجموعتين خلال الأسبوع الماضي».

قانون إيطالي جديد يعرقل عمليات البحث والإنقاذ في المتوسط

كما انتقد البيان المشترك قانونا أقرته الحكومة الإيطالية، وفرضت بموجبه متطلبات إضافية لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، مع فرض عقوبات على غير الملتزمين، معتبرا إياه «جزءا من تاريخ طويل، حيث تجرم روما وتعرقل أنشطة البحث والإنقاذ المدنية في البحر المتوسط».

وحذر البيان من «انخفاض أنشطة البحث والإنقاذ في البحر المتوسط بشكل ملحوظ في حال استمرت العراقيل القائمة من قِبل الحكومة في روما، وقد تتوقف تماما بحلول نهاية العام الجاري»، داعيا الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى التحرك فورا، لإزالة أي عراقيل أمام عمليات البحث والإنقاذ.