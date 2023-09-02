الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تأكيده أن «عهد الحروب ولّى» في ليبيا، وذلك خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب.

وقال الدبيبة في كلمة لهذه المناسبة: «إنني أؤكد لكم أن عهد الحروب قد ولّى، ولن يعود». وأضاف: «مهما اشتدت الفتن، فإننا سنقطع أسبابها، وسنقف بالمرصاد أمام من يزعزع أمن المواطن والوطن، وسنقاتل المتربصين بإنشاء مشاريع التنمية والتطوير».

حفل تخريج قوة مكافحة الإرهاب

شهد حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب طابور استعراض الخريجين، وسيارات تابعة لقوة مكافحة الإرهاب. كما نفذ عدد منهم تمرينا عمليا لعملية اقتحام وكر لعناصر إرهابية، بحضور آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، وفق منصة «حكومتنا».

شاهد| تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب

الأسبوع الماضي، واجه رئيس الحكومة أزمة سياسية حادة على خلفية لقاء وزيرة الخارجية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما، مما أدى إلى ردود فعل شعبية غاضبة تجاه ما اعتبره المتظاهرون خطوة تطبيعية مع «إسرائيل».