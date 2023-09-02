نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (2 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية شرقية نشطة، مساء اليوم، على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية: جيدة.

• السماء: صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

• ارتفاع الموج: يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل إلى 1.75 متر على ساحل زوارة.

• البحر: خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل زوارة.

• درجة حرارة سطح البحر: تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤية: جيدة.

• السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، خاصة على الجبل الأخضر.

• الرياح: شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وتكون بحرية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.

• ارتفاع الموج: يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

• البحر: خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر: تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.