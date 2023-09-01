اجتماع في بلدية طرابلس المركز يناقش أزمة الزحام المروري

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز أزمة المختنقات المرورية والزحام داخل المدينة.

وقالت البلدية إن الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، حضره وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء بشير الأمين، ومدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، ومدير شؤون المرور والتراخيص اللواء فيصل برنوص.

تحديد لمواقع الزحام في الطرقات والشوارع الفرعية

حضر اللقاء مديرو الإدارات والمكاتب المختصة بالبلدية للتطرق إلى الجوانب الفنية للأزمة، واستعراض المقترحات الخاصة بحلول للمختنقات وأماكن الازدحام في الطرقات الرئيسية والشوارع الفرعية.

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تأكيد على أهمية فتح الشوارع المغلقة

وشدد الحضور على ضرورة فتح الشوارع المغلقة داخل طرابلس المركز التي تزيد من حدة الزدحام.

يأتي هذا الاجتماع في اطار وضع حلول مستعجلة لاستقبال العام الدراسي الجديد ولدراسة ومناقشة حلول جذرية تحد من سوء المختنقات داخل طرابلس المركز.

جانب من اجتماع بلدية طرابلس المركز لمناقشة أزمة الاختناق المروري. (بلدية طرابلس المركز)

جانب من اجتماع بلدية طرابلس المركز لمناقشة أزمة الاختناق المروري. (بلدية طرابلس المركز)