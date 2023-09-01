شاهد في «تغطية خاصة»: بعد الغضب.. من أسكت الشارع؟ وأين ذهبت الجموع؟

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة الوسط (Wtv)، اليوم الجمعة، تغطيتها الخاصة للتطورات السياسية الجارية منذ إعلان لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش، وزير خارجية إسرائيل، إيلي كوهين، في روما، برعاية وزير الخارجية الإيطالي.

ويناقش ضيوف الحلقة أسباب هدوء الشارع، وانخفاض وتيرة التظاهرات على الرغم من استمرارها في التنديد باللقاء، والمطالبة بإقالة الحكومة، وإحالة أعضائها إلى القضاء، لمحاكمتهم على مخالفة القانون الليبي الذي يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال.

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واصل عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، التظاهر في عدة مدن، من بينها مصراتة والزاوية وطرابلس، احتجاجا على لقاء المنقوش وكوهين، وتنديدا بالتطبيع، على الرغم من نشر وزارة الداخلية المئات من وحدات الشرطة في عدة مناطق حيوية بالعاصمة.