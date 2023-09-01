حريق بمخزن في شارع عمر المختار بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

وقع حريق في مخزن مواجه لفندق «الفصول الأربعة» في شارع عمر المختار بالعاصمة طرابلس، حسبما أكد جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء الجمعة.

وقال الجهاز إن فرق الطوارئ لا تزال في مكان الحادث، الذي لم يسفر عن أي إصابات، حسبما ذكر على حسابه بموقع «فيسبوك».

سيارة إسعاف في موقع حريق مخزن بشارع عمر المختار في طرابلس. (جهاز الإسعاف والطوارئ)