«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية بعد ظهر الغد على الساحل من زوارة إلى الخمس، تصل سرعتها إلى 30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، وصول ارتفاع الموج إلى مترين على ساحل زوارة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و25 عقدة وتصل إلى 30 عقدة بعد ظهر الغد على ساحل طرابلس.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر، ويصل إلى مترين غدًا على ساحل زوارة.

• البحر خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.