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اختتام دورة «الاقتحامات» في معهد التدريب للعمليات الأمنية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 سبتمبر 2023, 10:36 صباحا
اختتام دورة «الاقتحامات» في معهد التدريب للعمليات الأمنية (صور)
توزيع شهادات تخرج على المشاركين في دورة بمعهد التدريب للعمليات الأمنية، 31 أغسطس 2023، (الداخلية)
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نظم معهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنية في طرابلس حفل اختتام للدورة التخصصية الرابعة والخمسين للعام 2023 في مجال «الاقتحامات» التي استمرت ثلاثة أسابيع لصالح الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية.

دحضر الحفل مدير معهد التدريب التخصصي، ورئيس مكتب التدريب بالإدارة، ورئيس قسم الشؤون الإدارية بالمعهد، وعدد من الضباط، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس الخميس.

تخلل حفل الختام عروض ميدانية تبرز التدريبات التي تلقاها المتدربون خلال فترة الدوره، ثم وزعت شهادات التخرج عليهم بعد إتمامهم البرنامج التدريبي بنجاح.

عدد من العناصر المشاركين في الدورة، 31 أغسطس 2023، (الداخلية)
عدد من العناصر المشاركين في الدورة، 31 أغسطس 2023، (الداخلية)
بيان عملي بالتدريبات التي تلقاها المشاركون في الدورة، 31 أغسطس 2023، (الداخلية)
بيان عملي بالتدريبات التي تلقاها المشاركون في الدورة، 31 أغسطس 2023، (الداخلية)
بيان عملي بالتدريبات التي تلقاها المشاركون في الدورة، 31 أغسطس 2023، (الداخلية)
بيان عملي بالتدريبات التي تلقاها المشاركون في الدورة، 31 أغسطس 2023، (الداخلية)
بيان عملي بالتدريبات التي تلقاها المشاركون في الدورة، 31 أغسطس 2023، (الداخلية)
بيان عملي بالتدريبات التي تلقاها المشاركون في الدورة، 31 أغسطس 2023، (الداخلية)
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