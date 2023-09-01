انطلاق أولى رحلات الخطوط الليبية إلى المدينة المنورة الشهر الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية انطلاق أولى رحلات خط جوي مباشر إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة خلال الشهر الجاري.

وقالت الشركة إنها ستنقل المعتمرين لأداء مناسكهم عبر أكثر من مطار في ليبيا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

تخفيضات على أسعار التذاكر

ووعدت الخطوط الليبية بعمل تخفيضات على أسعار تذاكر رحلات العمرة لمن يرغب في أداء المناسك.

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وأشارت الشركة في بيانها إلى أنها ستنشر تباعًا خلال الأيام المقبلة مواعيد وجداول رحلات العمرة.